Video: V horskom pekle 19. etapy Giro d´Italia „zhorel“ Yates, ružovú si oblečie Froome (aktualizované)

aktualizované 25. mája 18:50

BARDONECCHIA 25. mája (WebNoviny.sk) – Brit Christopher Froome z tímu Sky sa stal suverénnym víťazom mimoriadne náročnej 19. etapy na cyklistických pretekoch Giro d´Italia, ktorá mala štart vo Venaria Reale a po 184 km vyvrcholila cieľovým stúpaním v Bardonecchii.

Nový líder

Mnohými odpisovaný a nevyriešeným dopingovým podozrením odsudzovaný Froome po neskutočnom vyše 80 km trvajúcom sóle prišiel do cieľa s náskokom 3 minúty pred Ekvádorčanom Richardom Carapazom (Movistar), 3:07 min pred Francúzom Thibautom Pinotom (Groupama-FDJ) a stal sa novým lídrom pretekov.

Piatková etapa v Alpách prevrátila všetky objektívne prognózy naruby, a to najmä preto, že v horskom pekle totálne „zhorel“ doterajší líder celkovej priebežnej klasifikácie Simon Yates a, naopak, znovuzrodil sa v ňom jeho krajan Christopher Froome.

Štvornásobný víťaz Tour de France vstupoval do piatkového diania s mankom 3:22 min na krajana Yatesa a 2:58 min na Dumoulina, ale odchádza z neho s náskokom 40 sekúnd pred Dumoulinom a 4:17 min pred Pinotom. Yates obklopený tímovými kolegami a na pokraji síl sa objavil v cieli na 79. mieste s obrovskou stratou 38:51 min a celkovo klesol z prvého na osemnáste miesto s odstupom 35:42 min.

Pred záverečným víkendom na 101. ročníku Giro d´Italia urobil 33-ročný Froome podstatný krok k triumfu na poslednej Grand Tour, ktorá mu ešte chýba v zbierke úspechov.

Priebeh neočakával

„Nikdy som neútočil tak ďaleko pred cieľom, bolo to pre mňa teda výnimočné. Ďakujem tímu za odvedenú prácu. Stúpanie na Finestre bol pre mňa dobrý odrazový mostík k úniku, povedal som si teraz alebo nikdy. Vôbec som neuvažoval nad tým, že sa môžem stať celkovým lídrom. Teraz mám k dobru 40 sekúnd a chcem si to udržať až do konca pretekov,“ povedal Christopher Froome v prvom televíznom interview.

V prvej polovici etapy sa sformovala vpredu silná skupina s viacerými favoritmi, ale potom sa začali diať šokujúce veci. V stúpaní na najvyšší bod trasy tohtoročného Gira Colle delle Finestre vo výške 2178 m nečakane zaútočil Christopher Froome a bol úspešný. Približne 80 km pred cieľom sa bez problémov vzdialil skupine favoritov, v ktorej už chýbal v ružovom drese jazdiaci Simon Yates.

Zatiaľ čo Froome sa ako kamzík šplhal 9-percentnými serpentínami na Finestre, jeho totálne vysilený krajan mal už manko takmer 10 minút a virtuálne dávno prišiel o svoju líderskú pozíciu. Na vrchole Finestre po 110 km mal Froome náskok 52 sekúnd pred skupinou obhajcu trofeje Toma Dumoulina a privlastnil si cenu Cima Coppi pre víťaza horskej prémie na najvyššom bode pretekov.

Bol nezastaviteľný

Nasledoval technický zjazd na mokrej ceste, v ktorom skvelý Froome zvýšil svoj náskok na minútu a pol. V stúpaní na prémiu III. kategórie v Sestriere 53 km pred cieľom mal Froome už dve minúty k dobru a v celkovom virtuálnom poradí zaostával necelú minútu za Dumoulinom. Na vrchol priesmyku v Sestriere vo výške 2 035 m prišiel Froome s náskokom 2:43 min a zdalo sa, že je nezastaviteľný. Bola to pravda. Tridsať kilometrov pred cieľom bol Froome vpredu už o 2:53 min pred Dumoulinom a to znamenalo jeho virtuálne „vhupnutie“ do ružového dresu lídra pretekov.

Päťčlenná skupina za ním s Dumoulinom, Miguelom Lópezom (Astana), Sébastienom Reichenbachom, Thibautom Pinotom (obaja Groupama-FDJ) a Richardom Carapazom (Movistar) iba málo spolupracovala a to naďalej hralo do kariet Froomovi. Na začiatku záverečného stúpania 8 km pred „páskou“ mal britský stroj na dvoch kolesách už 3:25 min a celkovo pol minúty pred Dumoulinom. Cieľové stúpanie Jafferau do výšky 1908 m malo priemer 9,1 % a maximum 14 %. Až v tejto „stene“ I. kategórie začal náskok Frooma pozvoľna klesať, ale neboli to žiadne veľké rozdiely.

Samostatne sa ho vydal stíhať Pinot, ale nezískal viac ako 15 sekúnd na Dumoulina, ktorý sa v pohode späť k Francúzovi. V záverečnom kilometri to bolo stále 3:15 min pre Frooma, ktorý po Zoncoláne suverénne ovládol aj druhú kráľovskú etapu na Gire 2018 s bonusom v podobe ružového dresu pre lídra pretekov. Po druhé miesto si „došpurtoval“ Ekvádorčan Carapaz, na zničeného Dumoulina zostalo 5. miesto.