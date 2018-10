Video: V I. bundeslige videli diváci kuriózny moment, Stuttgart si dal vlastný gól z vhadzovania

STUTTGART 1. októbra (WebNoviny.sk) – Svedkami kurióznej situácie bolo 59-tisíc divákov na takmer vypredanom štadióne Mercedes-Benz Arena v sobotňajšom zápase 6. kola najvyššej nemeckej súťaže VfB Stuttgart – SV Werder Brémy.

Nič nie je nemožné si zrejme povedali viacerí prítomní v hľadisku i na hracej ploche v 68. min za stavu 1:0 pre domácich. Ľavý obranca VfB Borna Sosa sa rozhodol poslať loptu z vhadzovania na vlastného brankára Rona-Roberta Zielera, ktorý s tým však nepočítal a v tej chvíli sa venoval úprave svojich chráničov na nohách.

Keď zbadal loptu pred sebou, pokúsil sa ju spracovať, ale neúspešne. Márna bola aj jeho následná snaha zastaviť loptu kotúľajúcu sa do siete.

Rozhodca Wels správne gól uznal

Hlavný arbiter Tobias Welz uznal gól a ukázal do stredového kruhu. Bolo to správne rozhodnutie, pretože Zieler sa lopty dotkol špičkou nohy. Keby sa tak nestalo, gól by neplatil a nasledoval by rohový kop pre Werder.

„Taký gól, ako sme inkasovali na 1:1, nesmieme dostať. Žiaľ, napriek tomu sa nám to teraz stalo. Dosiahli sme však víťazstvo vôle. Máme tri body, a to je všetko, čo sa teraz počíta,“ poznamenal pre web VfB Stuttgart autor kuriózneho „vlastenca“.

Brankár Zieler ako Pfaff v roku 1982

Nešťastný hrdina tohto okamihu Zieler však nemusel smútiť, lebo odpoveď spoluhráčov prišla o chvíľu neskôr. Po spolupráci s Mariom Gómezom sa o víťazný zásah na 2:1 postaral striedajúci Gonzalo Castro, ktorý umiestnenou strelou vedľa brankára Jiřího Pavlenku rozhodol o prvej bundesligovej prehre Werderu v aktuálnej sezóne.

Magazín Kicker na svojej internetovej stránke pripomenul, že v minulosti futbalisti z Brém už dosiahli takýto gól. Uwe Reinders 21. augusta 1982 krátko pred prestávkou hodil loptu z 35 m smerom na bránku Bayernu Mníchov, v ktorej absolvoval bundesligový debut Jean-Marie Pfaff.

Zaskočený Belgičan sa tiež ľahko dotkol lopty špičkou kopačky, ale nezabránil jej, aby skončila za bránkovou čiarou. Bavori vtedy na ihrisku Brém prehrali a Pfaff bol terčom posmechu.