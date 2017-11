Video: V NHL vyhrávali hostia, na domácom ľade uspeli iba „predátori“

NEW YORK 21. novembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Arizony Coyotes zvíťazili nad hráčmi Toronta Maple Leafs 4:1 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL. Coyotes si pripísali tretí a zatiaľ najvyšší triumf v sezóne 2017/2018.

Matthews odohral 100. zápas v NHL

Strelecky sa presadili Brendan Perlini, Oliver Ekman-Larsson, Max Domi a Tobias Rieder. Najproduktívnejší nováčik prebiehajúceho ročníka Clayton Keller si pripísal dve asistencie, vrátane tej na víťazný zásah Ekmana-Larssona.

„Zahliadol som ho kútikom oka, a Domi dobre zabojoval, aby som sa dostal k puku. Trochu sme na tom pracovali, tak som sa snažil poslať puk Ekmanovi-Larssonovi čo najrýchlejšie. Vystrelil neskutočne. Bolo fajn vidieť ten puk v sieti,“ povedal Keller pre nhl.com. Gólman Antti Raanta zneškodnil 26 striel „javorových listov“.

Maple Leafs pred duelom s „kojotmi“ uspeli šesťkrát po sebe. „Je to dobrý tím. Zvíťazili v šiestich zápasoch v rade, myslím si, že môžu patriť k elite celej NHL,“ pochválil svojho súpera kouč Arizony Rick Tocchet. Hviezdny útočník Toronta Auston Matthews odohral svoje 100. meranie síl v zámorskej profilige.

„Diabli“ zvíťazili v Minnesote

Krídelník Calgary Flames Johnny Gaudreau prispel gólom a asistenciou k triumfu svojho tímu na ľade Washingtonu 4:1 a natiahol svoju bodovú šnúru na desať zápasov. Počas trvania série nazbieral 19 bodov (8+11) a skóroval v šiestich dueloch v rade.

„Čo sa mi páči viac, je jeho obranný zákrok na Alexa Ovečkina, keď mu zdvihol hokejku. Viem, že Johnny bude zbierať veľa bodov, pretože má na to talent, ale jeho zákrok ukázal, že má chuť stále víťaziť. Som šťastný, že sa mu darí, chceme, aby to tak aj zostalo,“ povedal o ňom kouč „plameňov“ Glen Gulutzan.

New Jersey zdolalo Minnesotu 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci zásah vsietil obranca John Moore, pre ktorého to bol šiesty gól v nadstavenom čase v kariére. „Máme veľa dobrých chlapov, ktorí hrajú nesebecky, čo končí tým, že sa dostávam do šancí. Nemôžete prehliadnuť aspoň dve lajny. Hrajú tvrdo, bojujú o puk, získajú ho späť, sú nezištní a pomáhajú spoluhráčom dosiahnuť úspech,“ pochvalne sa vyjadril Moore.

Sumáre NHL

pondelok

Buffalo – Columbus 2:3 (0:0, 0:1, 2:2)

Góly: 50. S. Reinhart (Antipin, R. O’Reilly), 57. E. Kane (Eichel, Scandella) – 25. Dubois (O. Bjorkstrand, Nutivaara), 46. Panarin (Nutivaara), 50. Jenner (Atkinson, Dubinsky)

Toronto – Arizona 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Góly: 21. J. Van Riemsdyk (Kadri, Marner) – 10. Perlini (Stepan, Keller), 39. Ekman-Larsson (Keller, Domi), 59. Domi (Dvorak, Duclair), 60. Rieder (Richardson, Hjalmarsson)

Washington – Calgary 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Góly: 2. Eller (Vrána, T. Wilson) – 5. J. Gaudreau (Monahan, D. Hamilton), 26. Monahan (J. Gaudreau, Tkachuk), 45. Backlund (D. Hamilton, Tkachuk), 47. Giordano (Backlund, Jágr)

Minnesota – New Jersey 3:4 po predĺžení (0:1, 1:1, 2:1 – 0:1)

Góly: 22. Niederreiter (Mikael Granlund, Koivu), 52. Mikael Granlund (Spurgeon, Koivu), 59. Mikael Granlund (R. Suter, E. Staal) – 19. Henrique (Gibbons, A. Greene), 28. Santini, 48. Butcher (Henrique, Lovejoy), 61. J. Moore (Henrique, Hall)

Nashville – Winnipeg 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Góly: 4. Fiala (P.K. Subban, Arvidsson), 21. Johansen (F. Forsberg, Arvidsson), 32. Turris (Josi, Fiala), 40. Ekholm (Josi, Turris), 50. Bonino (P.K. Subban, Johansen) – 7. Perrault (Myers, Bryan Little), 51. Myers (Scheifele, Connor), 57. Perrault (Armia)

San Jose – Anaheim 2:3 po sam. nájazdoch (1:0, 0:2, 1:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 4. Donskoi (Couture), 49. Donskoi (Hertl, O´Regan) – 21. Perry (Montour, Rakell), 32. Rakell (Perry, Montour), rozhodujúci sam. nájazd: Vermette