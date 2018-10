Video: V NHL víťazstvá Caroliny a San Jose, obranca Svečnikov prepísal históriu

NEW YORK 6. októbra (WebNoviny.sk) – V piatok boli na programe iba dve stretnutia zámorskej hokejovej NHL a Slováci do diania nezasiahli.

Hráčom Caroliny sa podarilo odčiniť štvrtkovú domácu prehru s NY Islanders a na ľade Columbusu im na triumf stačili iba tri góly, nad Blue Jackets zvíťazili 3:1. Po dva body za gól a asistenciu si za hostí pripísali Fín Sebastian Aho a Kanaďan Micheal Ferland.

Premiérový úspech na lavičke Hurricanes zaznamenal kouč Rod Brind’Amour, ktorý pred aktuálnou sezónou nahradil Billa Petersa. „Dosiahli sme skvelé víťazstvo. Chlapci príkladne bojovali. Síce sme urobili dosť chýb, no vzápätí sme ich odčinili,“ zhodnotil Brind’Amour.

Svečnikov prepísal históriu NHL

Brankár Curtis McElhinney predviedol 31 úspešných zákrokov a vo farbách Caroliny vychytal premiérový triumf po príchode z konkurenčného Toronta. „Cením si každý odchytaný duel v tejto súťaži. Mám za sebou ťažký týždeň. Moji blízki zostali v Toronte a neviem, kedy budem opäť s nimi,“ poznamenal McElhinney.

Jeho náprotivok Sergej Bobrovskij mal ešte o jeden zákrok viac, ale inkasoval až trikrát. Bod za asistenciu vo farbách Hurricanes zaznamenal 18-ročný ruský útočník Andrej Svečnikov a stal tretím najmladším hokejistom v histórii celej organizácie (vrátane predchodcu Hartfordu Whallers) s bodov v profilige. Rus mal v piatok 18 rokov a 193 dní.

Kalifornské derby pre „žralokov“

Neúspešný návrat do NHL má za sebou ruský útočník Iľja Kovaľčuk, ktorého tím Los Angeles Kings prehral doma so San Jose Sharks 2:3 po predĺžení. Rus v piatok nebodol, no pripísal si jeden plusový bod.

Sharks u súpera viedli už 2:0 gólmi Tima Meiera a Evandera Kana, no za „kráľov“ vyrovnali Anže Kopitar a Tyler Toffoli.

Duel v tretej minúte predĺženia rozuzlil Kevin Labanc. Asistoval mu hviezdny obranca Erik Karlsson, ktorý si po septembrovej výmene z Ottawy pripísal prvý súťažný bod v novom pôsobisku. Domácim nepomohlo ani 30 úspešných zákrokov Jonathana Quicka, za hostí previedol 19 zásahov Martin Jones.

V sobotu je na programe hneď dvanásť duelov NHL, už o 19.00 h SELČ vo švédskom Göteborgu proti sebe nastúpia New Jersey Devils a Edmonton Oilers.

Sumáre NHL

piatok

Columbus – Carolina 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Góly: 13. Dubinsky (D. Savard) – 2. Martinook (Svečnikov), 27. Aho (Teräväinen, Ferland), 46. Ferland (Aho)

Los Angeles – San Jose 2:3 po predĺžení (1:2, 1:0, 0:0 – 0:1)

Góly: 18. Kopitar (Iafallo, Forbort), 21. Toffoli (Pearson) – 10. Meier (Vlasic, J. Thornton), 14. E. Kane (Suomela, Donskoi), 63. Labanc (Couture, E. Karlsson)