Video: V NHL vyhrávali domáce tímy, Columbus strelil sedem gólov a Pánikova Arizona utŕžila debakel

NEW YORK 14. januára (WebNoviny.sk) – Najlepší tím NHL Tampa Bay LIghtning utŕžil v nedeľu na ľade New Yorku Islanders vysokú prehru 1:5. Slovenský obranca Erik Černák odohral v domácom drese 16:39 min s piatimi strelami na bránku, dvoma bodyčekmi, ale bez zápisu do tabuľky produktivity.

Černák už po dvadsiatich sekundách zápasu musel na trestnú lavicu za vysokú hokejku a túto presilovku domáci využili, skóre otvoril Brock Nelson. Hráči Islanders celkovo dali základ svojmu víťazstvu už v úvode stretnutia, keďže po necelých piatich minútach viedli 3:0. Ich brankár Thomas Greiss mal 38 zákrokov a stal sa druhou hviezdou.

Ofenzívny stroj hostí sa mierne zasekol, keďže ich jediný gól strelil obranca Ryan McDonagh. Tampa nenatiahla sériu víťazstiev na štyri a navyše prišla o elitného obrancu Victora Hedmana, ktorý v druhej tretine odstúpil pre zranenie v hornej časti tela. „Prvých päť minút udalo tón celému zápasu. Ťažko sa hrá, keď pustíte súpera do takého náskoku. Potom domáci bránili a oni to vedia,“ uviedol tréner Tampy Bay Jon Cooper.

Richard Pánik s dvoma mínuskami

V nedeľu si zahral aj útočník Richard Pánik, jeho Arizona však vysoko prehrala na ľade Calgary 1:7. Pánik odohral 17:20 min, mal dve strely na bránku, jednu zablokovanú strelu a na konci zápasu dve mínusky.

Flames vyhrali po piaty raz v sérii a sú na čele Západnej konferencie o 3 body pred San Jose. Obranca Calgary Mark Giordano odohral 800. zápas v profilige a oslávil to dvoma gólmi a asistenciou.

Zaskvel sa aj ofenzívny líder tímu Johhny Gaudreau. Šikovný útočník gólom aj asistenciou sa dostal na 69 bodov v tejto sezóne (27+42) a predĺžil bodovú sériu na 8 zápasov (8+10). V tabuľke produktivity NHL je lepší iba útočník Tampy Bay Nikita Kučerov so 75 bodmi.

Carolina pokračuje vo víťaznom ťažení

Hokejisti Caroliny Hurricans zvíťazili nad Nashvillom Predators 6:3. Zverenci Roda Brind’Amoura na začiatku druhej polovice duelu viedli už 5:1 a zdalo sa, že súperovi uštedria nečakaný debakel.

Hostia sa ale nevzdali, Fína Pekku Rinneho vymenil v bránke krajan Juuse Saros a ďalší severan Filip Forsberg dvoma gólmi zdramatizoval stretnutie. Následne malo mužstvo zo Západnej konferencie výhodu presilovej hry a tréner Peter Laviolette sa odhodlal k hre bez gólmana.

Namiesto kontaktného gólu však doviedol puk do opustenej bránky Fín Sebastian Aho, čím skompletizoval zápasový hetrik. Carolina tak pokračuje vo víťaznom ťažení. Z ôsmich zápasov vyhrala sedem a z desiateho miesta tabuľky Východnej konferencie stráca na miestenku v play-off už len tri body.

Sumáre NHL

nedeľa

Carolina – Nashville 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Góly: 16. Aho, 19. Mäenalanen (Faulk, de Haan), 24. Aho (Ferland, Teräväinen), 29. Wallmark (McGinn, Slavin), 31. J. Williams (Ferland, Aho), 57. Aho (Teräväinen, Pesce) – 23. Sissons (Josi, Ellis), 35. F. Forsberg (Josi, Bonino), 54. F. Forsberg (Johansen, Arvidsson)

Winnipeg – Anaheim 4:3 po predĺž. (1:2, 1:1, 1:0 – 1:0)

Góly: 19. Wheeler (Morrissey, Scheifele), 23. Laine (Little), 35. Chiarot (B. Tanev, Copp), 65. Little (Trouba) – 3. Gibbons (Montour, Rowney), 17. Rakell (Sprong, Rowney), 36. Cogliano (Sprong, Rowney)

Columbus – New York Rangers 7:5 (2:2, 3:1, 2:2)

Góly: 6. Panarin (Atkinson, Dubois), 9. Duclair (Nutivaara, R. Murray), 34. Atkunson (Werenski), 38. Sedlák (Björkstrand, Riley Nash), 40. N. Foligno (R. Murray, Josh Anderson), 46. Savard (Panarin), 59. N. Foligno – 5. Strome (Chytil, Fast), 18. Kreider (Nieves, Georgiev), 39, Zuccarello (Zibanejad), 55. Zuccarello (Shattenkirk), 57. Vesey (Howden, B. Smith)

New York Islanders – Tampa Bay 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Góly: 2. Nelson (Eberle, Barzal), 5. Clutterbuck (M. Martin, Cizikas), 5. D. Toews, 32. Cizikas (M. Martin, Clutterbuck), 60. Bailey (Lee, Leddy) – 39. McDonagh (Stamkos, Palát)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 16:39 min, 5 striel, 2 „hity“, 2 trestné minúty

Vancouver – Florida 5:1 (0:0, 1:0, 4:1)

Góly: 33. L. Eriksson, 48. B. Hutton (Stecher, Beagle), 58. Boeser (L. Eriksson), 60. Beagle (L. Eriksson, Horvat), 60. Markus Granlund (Motte, Pouliot) – 46. Vatrano (Borgström, Ekblad)

Calgary – Arizona 7:1 (2:0, 2:1, 3:0)

Góly: 17. Giordano (Ryan, Mangiapane), 18. Manahan (J. Gaudreau, Giordano), 22. M. Tkachuk (Backlund, Frolík), 38. J. Gaudreau (Monahan, Frolík), 45. M. Tkachuk (Backlund, Brodie), 47. Giordano (Brodie, E. Lindholm), 48. S. Bennett (Neal, Jankowski) – 40. Oesterle (Goligoski, Stepan)

Richard Pánik (Arizona) odohral 17:20 min, 2 strely, 1 zablokovaná strela, 2 mínusky