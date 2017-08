Video: V Saudskej Arábii zatkli chlapca, ktorý na frekventovanej ceste tancoval Macarenu

DŽIDDA 23. augusta (WebNoviny.sk) – V Saudskej Arábii zatkli 14-ročného chlapca, ktorý na frekventovanej ceste tancoval na hit 90. rokov minulého storočia Macarena.

Mladíka obvinili z “nevhodného správania sa na verejnosti”. Národnosť chlapca nie je známa a zatiaľ nie je jasné ani to, či ho prokuratúra formálne obžaluje.

Video s tancujúcim tínedžerom v meste Džidda sa po prvý raz objavilo na internete v júli 2016.

Komentáre k videu sa na sociálnych sieťach líšia. Niektorí nazývajú chlapca hrdinom, iní zas považujú jeho správanie za nemorálne.

Jeddah boy dancing in the middle of Tahlia Street is the hero we need pic.twitter.com/fui9v2UuDF

— Ahmed Al Omran (@ahmed) 19. augusta 2017