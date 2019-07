Video: V ústave pre mladistvých vypukla vzbura, cieľom útoku sa stali sexuálni delikventi

Nepokoje v ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých severne od austrálskeho Sydney si zatiaľ vyžiadali niekoľko zranených spomedzi odsúdených, ktorí utrpeli bodné zranenia, vyvrtnutý členok či zlomený nos.

Odmietajú sa vydať do rúk polície

Tamojšia polícia v pondelok uviedla, že v súčasnosti vyjednáva s páchateľmi zapojenými do vzbury, ktorá sa začala v nedeľu približne o 20:30 miestneho času. Osem odsúdených sa v pondelok vzdalo, no ďalších dvanásť sa odmieta vydať do rúk polície.

Podľa doterajších informácií sa im podarilo ukradnúť kľúče od strážnika a vziať si záhradné náradie, vrátane plotových nožníc či lopaty.

Hrozí im 15 rokov za mrežami

Cieľom ich útoku sa stali známi sexuálni delikventi. „Vyzerá to ako náhly a nevyprovokovaný incident,“ vyjadril sa zástupca polície Tony Joice.

Piati zranení sú v nemocniciach a jeden sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti. Účastníci vzbury môžu dostať trest odňatia slobody na maximálne 15 rokov. Ústav Franka Baxtera v Kariongu má kapacitu pre 120 osôb.