Video: Vegas zvíťazil v 1. zápase o Stanley cup na ľade Capitals, Nosek hviezdil a Tatar nehral

LAS VEGAS 29. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Vegas odštartovali lepšie finálovú sériu NHL a zvíťazili na domácom ľade nad hráčmi Washingtonu 6:4 v pondelňajšom úvodnom stretnutí a priblížili sa k zisku vytúženého Stanleyho pohára.

Hrdinom Golden Knights sa stal český útočník Tomáš Nosek. Po vyrovnanom priebehu najprv poslal v 50. min svoj tím do vedenia a napokon tri sekundy pred záverečnou sirénou poistil víťazstvo zásahom do prázdnej bránky. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu. Slovenský krídelník Tomáš Tatar nenastúpil v drese víťazného tímu.

Washington mohol vyrovnať

Súboj bol od začiatku veľmi vyrovnaný, „zlatí rytieri“ viedli 1:0 i 3:2. V lepšej pozícii však boli dvakrát aj Capitals – 2:1 aj 4:3. Skóre otvoril v 8. min v presilovej hre domáci obranca Colin Miller. V úvode tretej tretiny vyrovnal na 4:4 Ryan Reaves. Po góle Noseka na 5:4 mali v záverečnej power-play šancu na vyrovnanie hráči Washingtonu, ale Lars Eller neusmernil puk do prázdnej bránky.

Dva body si za Golden Knights pripísali aj Reilly Smith (1+1) a Deryk Engelland (0+2). V drese Capitals sa dvoma bodmi prezentovali Nicklas Bäckström (1+1) a T.J. Oshie (0+2). „Fanúšikovia boli skvelí. Dodali nám veľa energie rovnako ako počas celej sezóny,“ uviedol podľa nhl.com Reaves.

Marchessault sa zapíše do histórie

„Verím, že v ďalšom stretnutí im to vrátime a zvíťazíme my. Rozhodne máme na viac. Myslím si, že vieme hrať ešte o niečo lepšie, to je dôležité. Pre niektorých chlapcov to bola prvá skúsenosť v tejto aréne, takže som presvedčený, že vieme hrať aj na inej úrovni,“ vyhlásil tréner Capitals Barry Trotz.

Brankár Vegas Marc-André Fleury zastavil 24 z 28 striel súpera (85,70 % úspešnosť zákrokov), jeho náprotivok Braden Holtby chytil 28 z 33 streleckých pokusov domácich (84,80 %). Do histórie súťaže sa zapísal útočník Vegas Jonathan Audy-Marchessault, ktorý si pripísal asistenciu a v play-off získal už 19 bodov, čo je dosiaľ najviac zo všetkých hráčov pri inauguračnej sezóne tímu.

Druhý súboj finálovej série o Stanleyho pohár je na programe v stredu znovu vo Vegas, následne sa séria presunie do Washingtonu.