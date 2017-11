Video: Víťazná séria Bostonu v NBA sa skončila na čísle 16, Westbrook žiaril proti obhajcom titulu

CLEVELAND 23. novembra (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Bostonu prišli v zámorskej NBA o sériu 16 víťazstiev, v stredu im ju prestrihli hráči Miami na vlastnej palubovke víťazstvom 104:98. Celtics opäť museli doťahovať dvojciferné manko, proti Heat zaostávali už o 18 bodov a nepomohla im ani silná posledná štvrtina.

O úspech domáceho tímu sa dokopy 53 bodmi zaslúžila najmä dvojica rozohrávačov Goran Dragič – Dion Waiters. Boston prehral po prvý raz od 18. októbra. „Dá sa povedať, že súper sa sústredil na tento zápas. Chceli víťazstvo, išli za ním a dosiahli ho,“ komentoval rozohrávač Celtics Kyrie Irving, autor 23 bodov.

Stevens hovorí o zázraku

Doťahovanie skóre a návraty do zápasov zdobili Boston naprieč jeho víťaznou sériou. O dvojciferný počet bodov zaostávali proti Oklahome a Charlotte (18), Golden State (17), Atlante (16), ako aj Dallasu (13). Takmer sa im to podarilo otočiť aj v stredu.

V záverečnej štvrtine sa šnúrou 13:0 dostali tri minúty pred koncom na stav 90:91, ale potom zaúradoval Waiters a strelil do koša Bostonu dve trojky po sebe. „Ako som už povedal, 16 víťazstiev za sebou bol tak trochu zázrak,“ dodal kouč Bostonu Brad Stevens. Celtics sú s bilanciou 16-3 stále lídrom Východnej konferencie.

Westbrook siahal na triple-double

Jediným vedúcim tímom Západnej konferencie je od stredy Houston (14-4), ktorý zvíťazil doma nad Denverom presvedčivo 125:95 a zároveň využil zaváhanie úradujúceho majstra Golden State na palubovke Oklahoma City (91:108).

V Chesapeake Energy Arena žiaril najmä Russell Westbrook. Výbušný rozohrávač sa blysol 34 bodmi, 10 doskokmi a jedna asistencia mu chýbala do triple-double. Hosťom nestačilo spoločných 47 bodov v podaní Stephena Curryho a Kevina Duranta.

Bolo to prvé víťazstvo Thunder nad Warriors od prestupu Duranta pred sezónou 2016/2017. Bývalí spoluhráči sa v jednom momente ocitli v hádke a rozhodcovia im udelili technické chyby.

„Každý večer hrám rovnako, či je to proti Kevinovi alebo Detroitu. Na palubovke nemám kamarátov. Jediným je lopta a samozrejme spoluhráči. Takto to vnímam od prvého dňa,“ povedal Westbrook.

Cavaliers sú vo forme

Vo forme už je Cleveland. Cavaliers doma zdolali Brooklyn Nets 119:109 a dosiahli šieste víťazstvo po sebe. V drese domácich žiaril LeBron James, ktorý 23 z 33 bodov nasúkal do koša hostí v poslednej štvrtine po tom, ako mu v tretej dvanásťminútovke museli zašívať peru po „hlavičke“ Tylera Zellera.

„Len sa snažím tvoriť hru, byť asertívnym a pomôcť tímu. Chvalabohu, že sa mi podarilo niekoľko bodov v rade. To, že som dominoval, som neplánoval. Musíte nechať, aby to prišlo k vám. Sú časy, keď veľmi chcete a lopta nie a nie padnúť do koša. Tvrdo som však pracoval na mojom remesle a verím, že každá moja strela padne dnu,“ uviedol James.

Tridsaťdvaročný hviezdny krídelník v posledných 12 minútach premenil 7 z 8 striel. Cleveland sa aj vďaka tomu vyšplhal už na štvrtú priečku vo Východnej konferencii s bilanciou 11-7.

Sumáre NBA

streda

Cleveland – Brooklyn 119:109 (20:17, 25:29, 32:31, 42:32)

Najviac bodov: L. James 33, Love (10 doskokov) a Wade po 18 – Hollis-Jefferson 20, J. Harris 18, Crabbe 15

Charlotte – Washington 129:124 po predĺžení (25:26, 30:33, 29:29, 30:26 – 15:10)

Najviac bodov: Howard 26 (13 doskokov), Walker a Lamb po 24 – Wall 31 (11 asistencií), Beal 22, Markieff Morris 14

Philadelphia – Portland 101:81 (26:14, 24:23, 20:20, 31:24)

Najviac bodov: Embiid 28 (12 doskokov), B. Simmons 16, McConnell 13 – Lillard 30 (6 trojok), Nurkič 14 (11 doskokov), Napier 13

Atlanta – Los Angeles Clippers 103:116 (30:29, 33:33, 21:26, 19:28)

Najviac bodov: Belinelli 20, Schröder 19, Dedmon 17 – Griffin 26 (10 doskokov, 10 asistencií), W. Johnson 24 (6 trojok), L. Williams 20

Miami – Boston 104:98 (27:16, 27:25, 25:22, 25:35)

Najviac bodov: Dragič 27, Waiters 26, T. Johnson 16 – Irving 23, Tatum 18, J. Brown a Marcus Morris po 14

New York – Toronto 108:100 (26:34, 22:25, 41:10, 19:31)

Najviac bodov: Hardaway 38, Porziňgis 22 (12 doskokov), Lee 15 – Lowry 25 (10 doskokov), DeRozan 18, N. Powell a Miles po 11

Houston – Denver 125:95 (36:17, 39:23, 26:27, 24:28)

Najviac bodov: Ariza 25 (7 trojok), Paul 23 (12 asistencií), Harden 21 – Barton 20, Jokič 17, G. Harris 13

Memphis – Dallas 94:95 (27:12, 29:27, 16:35, 22:21)

Najviac bodov: T. Evans 18, M. Gasol (10 doskokov) a D. Davis po 14 – H. Barnes 22, D. Smith 17, Nowitzki 13

Minnesota – Orlando 124:118 (30:35, 35:27, 41:18, 18:38)

Najviac bodov: Butler 26, Gibson 24, Teague 22 (11 asistencií) – A. Gordon 26, Ross 22, Fournier 19

New Orleans – San Antonio 107:90 (19:29, 31:13, 37:17, 20:31)

Najviac bodov: A. Davis 29 (11 doskokov), Cousins 24 (15 doskokov), Jrue Holiday 13 – Gay 19, P. Gasol 17, Aldridge 16

Oklahoma City – Golden State 108:91 (33:26, 32:22, 29:23, 14:20)

Najviac bodov: Westbrook 34 (10 doskokov), C. Anthony 22, George 20 (11 doskokov) – Stephen Curry 24, Durant 21, Casspi 11

Phoenix – Milwaukee 107:113 po predĺžení (23:33, 21:21, 31:30, 30:21 – 2:8)

Najviac bodov: D. Booker 23, Monroe 22 (15 doskokov), Warren 20 (11 doskokov) – Middleton 40, Bledsoe 30, Maker 16

Utah – Chicago 110:80 (25:24, 30:22, 32:23, 23:11)

Najviac bodov: Favors 23, Hood 19, Burks 15 – R. Lopez 15, Portis 14, Justin Holiday a Dunn po 12

Sacramento – Los Angeles Lakers 113:102 (31:19, 23:22, 22:26, 37:35)

Najviac bodov: Cauley-Stein 26, Randolph 22, Bogdan Bogdanovič 14 – Caldwell-Pope 20, Kuzma 17, Clarkson 15