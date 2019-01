Video: Víťazná šnúra Golden Stateu pokračuje, v zápasoch NBA padli aj dva triple-double

NEW ORLEANS 27. januára (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Golden State ťahajú v zámorskej NBA už desaťzápasovú víťaznú šnúru, Warriors v sobotu vyhrali na palubovke Bostonu 115:111.

Tréner hostí Steve Kerr dosiahol 300. víťazstvo a je najrýchlejším koučom, ktorému sa to podarilo. „Potrebovali sme takýto duel. Postavili sme sa pred veľkú výzvu, mohlo to skončiť aj opačne,“ uviedol Kerr.

Úradujúci šampióni sa dostali do vedenia 113:111 47 sekúnd pred koncom po úspešných trestných hodoch Klaya Thompsona, Boston mal až tri šance vyrovnať alebo zvrátiť stav, no pokusy Marcusa Smarta, Kyrieho Irvinga či Marcusa Morrisa si nenašli cestu do koša.

Šesť sekúnd do záverečného klaksónu poistil víťazstvo hostí Stephen Curry. „Dlho sme nehrali takýto intenzívny zápas, predovšetkým vonku. Bol to dobrý pocit,“ uviedol Kevin Durant, najlepší strelec stretnutia s 33 bodmi.

V noci na nedeľu padli aj dva triple-double. Srbský pivot Nikola Jokič 32 bodmi, 18 doskokmi a 10 asistenciami priviedol Denver k víťazstvu 126:110 nad Philadelphiou a americký rozohrávač CJ McCollum prispel 28 bodmi, 10 doskokmi a 10 asistenciami k víťazstvu Portlandu nad Atlantou 120:111.