Video: Víťazom 20. etapy Vuelty je Mas, Yates je krôčik od triumfu a Sagan nezíska zelený dres

aktualizované 15. septembra, 18:56

ANDORRA 15. septembra (WebNoviny.sk) – Britský cyklista Simon Yates zo zoskupenia Mitchelton-Scott je už len krôčik od triumfu na pretekoch Grand Tour Vuelta a Espaňa 2018. Dvadsaťšesťročný rodák z Bury už musí len bezpečne prísť v nedeľu do cieľa v Madride.

Simon Yates si v sobotňajšej 97,3 km dlhej predposlednej 20. etape z Escaldes-Engordany na vrchol stúpania Coll de la Gallina špeciálnej kategórie s dĺžkou 3,5 km a priemerným sklonom 8,7 % bezpečne udržal vedenie v celkovom poradí a s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou sa bude radovať zo svojho prvého víťazstva na podujatí Grand Tour.

O stupne víťazov prišiel Valverde

Blízko k prvenstvu bol už na tohtoročnom Giro d’Italia, ale napokon sa musel skloniť pred krajanom Christopherom Froomom. Pre Simona Yatesa ide jednoznačne o najväčší úspech v profesionálnej kariére, v ktorej nazbieral zatiaľ 13 víťazstiev.

Triumf Simona Yatesa na Vuelte bude znamenať, že všetky tri preteky Grand Tour v tejto sezóne ovládli cyklisti z Veľkej Británie. Spomenuté Giro ukoristil Froome, Tour de France ovládol jeho tímový kolega zo Sky Geraint Thomas a Vuelta bude podľa všetkého patriť Yatesovi.

„Som neuveriteľne hrdý na seba i na celý tím. Staral sa o mňa po celé tri týždne. Pre Mitchelton-Scott ide o prvé víťazstvo na Grand Tour, je to jednoducho neuveriteľné. Čo sa týka situácie v poslednom stúpaní, vedel som, že López s Quintanom sú vpredu a najmä López mal čo získať, tak som zaútočil v domnení, že bude chcieť so mnou spolupracovať. Ako sa hovorí, najlepšia obrana je útok. Cítil som sa dobre, bol som na limite. López a Mas boli v závere neskutoční. Ja som sa len snažil udržať si svoj rytmus. Dal som do toho všetko a našťastie to stačilo,“ znela prvá reakcia Simona Yatesa.

🏁 Etapa 20 – Stage 20 #LaVuelta18 🔥🔥🔥 @EnricMasNicolau 🔥🔥🔥 🎙 ¿Qué le preguntarías? | What would you ask him? pic.twitter.com/q77sJ80PaV — La Vuelta (@lavuelta) September 15, 2018

Sobotňajší horský dojazd vyhral domáci jazdec Enric Mas z tímu Quick-Step Floors. V záverečnom súboji zdolal na páske Kolumbijčana Miguela Ángela Lópeza z Astany. Na treťom mieste s odstupom 23 sekúnd finišoval Simon Yates. Až desiatu pozíciu s mankom 3:09 min obsadil domáci veterán Alejandro Valverde jazdiaci vo farbách Movistaru a prišiel o umiestnenie na stupňoch víťazov.

Simon Yates v celkovom poradí vedie s náskokom 1:46 min pred Masom, priebežne tretí je s odstupom 2:04 min López. Valverde padol z druhej priečky až na piatu pozíciu, za Yatesom zaostáva o 4:28 min.

Valverdeho môže aspoň tešiť už takmer isté prvenstvo v bodovacej súťaži, v ktorej má 27-bodový náskok pred Simonom Yatesom. Priebežne tretí s mankom 28 bodov je López. Peter Sagan klesol z druhej na štvrtú priečku, za Valverdem zaostáva o 32 bodov. Vrchársku súťaž ovládol Belgičan Thomas de Gendt (Lotto Soudal) s náskokom 12 bodov pred Holanďanom Baukem Mollemom (Trek-Segafredo).

Cyklistov čakalo šesť kopcov

V sobotňajšej rozhodujúcej náročnej horskej skúške na území Andorry čakalo cyklistov šesť kopcov. Hneď od začiatku sa stúpalo na Coll de la Comella (2. kat., 4,3 km, 8,7 %) a krátko na to aj na Coll de Beixalis (1. kat., 7,1 km, 8 %). Obidve horské prémie vyhral Belgičan Thomas de Gendt a mieril za prvenstvom v súťaži vrchárov.

Po tomto stúpaní sa vpredu ustálila 15-členná skupina, ktorá si vypracovala pred pelotónom náskok viac ako dvoch minút. Pred vrcholom ďalšieho stúpania Coll de Ordino (1. kat., 9,8 km, 7,1 %) sa osamostatnil Jesús Herrada (Cofidis) a získal 10 bodov. Druhý na vrchole bol De Gendt.

V úvode predposledného kopca Vuelty Coll de la Comella (3. kat., 3,6 km, 6,3 %) zaútočilo duo Kolumbijčanov Miguel Ángel López a Nairo Quintana. Líder priebežného poradia Simon Yates išiel za nimi s mankom 20 sekúnd. Brit sa však 13 km pred koncom spolu s Enricom Masom dotiahli na Lópeza s Quintanom. Skupina Valverdeho za nimi zaostávala o pol minúty.

21. etapa má exhibičný charakter

V úvode cieľového stúpania Coll de la Gallina nastúpili Mas s Lópezom a utvorili si menší náskok. Valverde strácal kontakt aj so skupinou prenasledovateľov a jeho šance na druhý triumf na Vuelte v kariére sa definitívne rozplynuli.

O víťazstvo v etape si to napokon rozdali Mas s Lópezom a úspešnejší bol domáci Mas. Nedeľňajšia záverečná 21. etapa z Alcorcónu do Madridu (100,9 km) bude mať exhibičný charakter, šancu na víťazstvo bude mať aj Peter Sagan.