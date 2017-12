Video: Víťazstvo pomohlo Interu dostať sa na čelo pred Neapol, Škriniar prispel gólom

Vstup do galérie TU!

RÍM 3. decembra (WebNoviny.sk) – Domáci futbalisti Interu Miláno zvíťazili jednoznačne 5:0 nad hráčmi Chieva Verona v nedeľňajšom stretnutí 15. kola a sú na čele poradia talianskej Serie A 2017/2018.

Hetrikom sa zaskvel chorvátsky reprezentant Ivan Perišič, po jednom góle pridali Argentínčan Mauro Icardi a slovenský stopér Milan Škriniar, ktorý v 60. min presnou hlavičkou zvýšil na priebežných 4:0. Pre 22-ročného obrancu to bol tretí ligový zásah v aktuálnom ročníku. Inter má o jeden bod viac než SSC Neapol a o dva viac než Juventus Turín.

Slovenský stopér zostane hráčom Interu

„Mám veľkú radosť z gólu aj víťazstva. Bol to z našej strany veľmi dobrý výkon. Sme silní ako tím, a to je dôležité,“ povedal Škriniar pre klubový web a doplnil:

„Hráme sebavedomo, teší ma aj čisté konto. Ďakujem Candrevovi za gólovú prihrávku. Teraz si môžeme vychutnať výhru. Byť na čele je skvelý pocit, no od zajtra budeme uvažovať o najbližšom ligovom zápase – na pôde turínskeho Juventusu. Pokiaľ ide o obavy trénera Spallettiho o moju budúcnosť – som hráč Interu a nikam nepôjdem.“

Remíza AC Miláno s Beneventom

Benevento si pripísali prvý bod v tejto sezóne, keď v domácom zápase remizovali s AC Miláno 2:2. O premiérový bod klubu v elitnej súťaži sa postaral v piatej minúte nadstaveného času brankár Alberto Brignoli presnou hlavičkou po centri z priameho kopu. Doteraz posledným gólmanom, ktorý skóroval v Serie A, bol Massimo Taibi z Regginy ešte v roku 2001.

„Je ťažké opísať, čo prežívam. Povedal som si: ‘Prehrávame 1:2, je 95. minúta, nemáme čo stratiť.’ Išiel som do šestnástky, zavrel oči a vyskočil. V nedeľu sa nám šťastie otočilo čelom, predtým sme mali veľakrát smolu. Ukázali sme, že vieme hrať proti každému,“ povedal Brignoli, ktorý je v Benevente na hosťovaní z Juventusu Turín.

Milánske AC na začiatku týždňa vymenilo trénera, Vincenza Montellu vystriedal Gennaro Gattuso, ale ani to nepomohlo hráčom „rossoneri“, ktorí z ostatných piatich ligových zápasov vyhrali len jeden. „Bolí to. Bodnutie nožom by bolo lepšie ako ten vyrovnávajúci gól. Sme AC Miláno a musíme hrať lepšie, toto nepostačuje,“ hodnotil svoju premiéru na lavičke Gattuso.

Serie A – 15. kolo

nedeľa:

Benevento – AC Miláno 2:2 (0:1)

Góly: 50. Puscas, 90.+ Brignoli – 38. Bonaventura, 57. N. Kalinič, ČK: 75. Romagnoli (AC Miláno) po 2. ŽK

Bologna – Cagliari 1:1 (0:1)

Góly: 81. Destro – 42. Joao Pedro

Fiorentina – Sassuolo 3:0 (2:0)

Góly: 32. G. Simeone, 42. Veretout, 71. F. Chiesa

Inter Miláno – Chievo Verona 5:0 (2:0)

Góly: 23., 57. a 90.+ Perišič, 38. Icardi, 60. ŠKRINIAR

Milan Škriniar (Inter) odohral celý zápas a v 60. min skóroval.

Zostávajúci nedeľňajší program:

Sampdoria Janov – Lazio Rím (20.45)

Tabuľka Serie A:

1. Inter Miláno 15 12 3 0 33:10 39

2. Neapol 15 12 2 1 35:10 38

3. Juventus Turín 15 12 1 2 41:14 37

4. AS Rím 14 11 1 2 27:10 34

5. Lazio Rím 13 9 2 2 33:15 29

6. Sampdoria Janov 13 8 2 3 27:18 26

7. Fiorentina 15 6 3 6 26:19 21

8. AC Miláno 15 6 3 6 21:20 21

9. Bologna 15 6 3 6 18:18 21

10. Atalanta 15 5 5 5 21:19 20

11. FC Turín 15 4 8 3 19:21 20

12. Chievo Verona 15 5 5 5 17:26 20

13. Cagliari 15 5 1 9 14:25 16

14. Udinese Calcio 13 4 0 9 18:24 12

15. Crotone 14 3 3 8 11:27 12

16. Sassuolo 15 3 2 10 8:27 11

17. FC Janov 14 2 4 8 12:20 10

18. SPAL Ferrara 15 2 4 9 13:26 10

19. Hellas Verona 14 2 3 9 12:29 9

20. Benevento 15 0 1 14 8:36 1