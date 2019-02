Video: Vonnová utrpela na super G v Aare nebezpečný pád, do cieľa prišla za aplauzu fanúšikov

AARE 5. februára (WebNoviny.sk) – Američanka Lindsey Vonnová nedokončila utorňajšie preteky super G na svetovom šampionáte alpských lyžiarov vo švédskom Aare (4. – 17. februára 2019).

Legendárna Američanka po prvom medzičase v rýchlej pasáži nezvládla nájazd do jednej z bránok, preletela cez ňu, a po nebezpečne vyzerajúcom páde skončila v ochrannej sieti. Po chvíľke napätia sa sama postavila a zlyžovala zvyšok trate do cieľa v pokojnom tempe za aplauzu svojich fanúšikov.

Tridsaťštyriročná Vonnová sa prišla do Aare rozlúčiť s kariérou, vo Svetovom pohári už nebude pokračovať pre pretrvávajúce bolesti kolena. S 82 víťazstvami ženská rekordérka Svetového pohára by sa mala definitívne rozlúčiť v nedeľňajšom zjazde, ak jej to dovolí zdravotný stav.