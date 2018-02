Video: Všetky zápasy NHL vyhrali hostia, dvojgólový Tatar rozhodol o triumfe Detroitu

NEW YORK 12. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Tomáš Tatar rozhodol dvoma gólmi vrátane víťazného o triumfe Detroitu na ľade Washingtonu 5:4 po predĺžení v nedeľňajšom stretnutí severoamerickej NHL. Dvadsaťsedemročného krídelníka vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.

Tatar aj s dvoma „pluskami“

Tatar odohral takmer 16 a pol minúty, do štatistík si pripísal aj dve „plusky“. Najprv 11 sekúnd pred koncom druhej tretiny zvýšil na priebežných 4:1, neskôr rozhodol presným zásahom v predĺžení. Slovenský útočník dosiahol svoj 13. a 14. gól v tejto sezóne.

Strelecky sa presadil po ôsmich dueloch, predtým naposledy skóroval 20. januára proti Caroline. „V predĺžení sme mali jednoduchý plán. Súper mal nejaké šance, ale Jimmy Howard chytal skvelo a potom prišla naša príležitosť, ktorú Tatar výborne využil,“ povedal podľa nhl.com Dylan Larkin, ktorý slovenskému krídelníkovi prihral na oba presné zásahy.

Washington si predĺženie vynútil troma gólmi v záverečnej tretine, vyrovnávajúci zásah dosiahol 17 sekúnd pred koncom tretej tretiny Nicklas Bäckström v presilovej hre. „Druhá tretina zápasu bola as naša najhoršia tento rok. Cez prestávku sme vôbec neboli spokojní. Získali sme bod a to je fajn, ale keď nie je v šatni spokojnosť, nie je to dobré,“ zhodnotil útočník Capitals Brett Connolly. Hráči „červených krídel“ ukončili trojzápasovú sériu prehier.

Crosby strelil svoj 400. gól v NHL

Kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral 26:07 min a bol najvyťaženejším hráčom zápasu pri triumfe nad New Jersey 5:3. Slovenský veterán nazbieral dva mínusové body. Dva góly „medveďov“ strelil Torey Krug.

Jaroslav Halák odchytal celý zápas a zastavil 39 z 42 striel súpera, jeho tím New York Islanders doma podľahol Calgary 2:3. „Ostrovania“ viedli v 23. min 2:0, no hostia troma gólmi otočili stav vo svoj prospech. Dva presné zásahy dosiahol 20-ročný útočník Flames Matthew Tkachuk.

Hokejisti Pittsburghu zvíťazili jednoznačne 4:1 nad domácim St. Louis Blues. „Bluesmani“ viedli 1:0, no hostia štyrmi zásahmi otočili skóre, trikrát sa presadili v tretej tretine. K triumfu Penguins dvoma gólmi prispel ich kapitán Sidney Crosby, jeho úvodný nedeľňajší zásah pre neho bol štvorstý v NHL.

Tridsaťročný kanadský center je 95. hráč histórie profiligy a tretí hokejista „tučniakov“, ktorý pokoril túto hranicu. V NHL dosiaľ odohral 839 zápasov, pozbieral 1089 bodov za 401 gólov a 688 asistencií.

Sumáre NHL

nedeľa

St. Louis – Pittsburgh 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Góly: 24. Brodziak (Thorburn, Upshall) – 24. Crosby (Sheary), 42. Rust, 52. Sheahan (Simon), 58. Crosby (Simon, Rust)

Washington – Detroit 4:5 po predĺžení (1:1, 0:3, 3:0 – 0:1)

Góly: 5. Ovečkin (Carlson, Kuznecov), 43. Connolly (Beagle, Smith-Pelly), 55. Orlov (Smith-Pelly, Beagle), 60. Bäckström (Carlson, Ovečkin) – 14. Abdelkader (Nielsen), 37. Glendening (Helm, Nielsen), 38. Mantha (Zetterberg, Jensen), 40. Tatar (D. Larkin), 63. Tatar (D. Larkin)

Tomáš Tatar (Detroit) 16:28 min, 2+0, +2, 4 strely na bránku, 1 „hit“, zablokoval 1 strelu súpera

Winnipeg – New York Rangers 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

Góly: 2. Ehlers (Scheifele, Wheeler) – 19. Zuccarello, 57. Vesey (Skjei, Desharnais), 60. Grabner (K. Hayes)

Dallas – Vancouver 0:6 (0:3, 0:2, 0:1)

Góly: 3. Boucher, 12. Virtanen, 14. Vanek (D. Sedin, H. Sedin), 25. Horvat (Boeser, Edler), 35. Boucher (D. Pouliot, Virtanen), 48. Gudbranson (Archibald, B. Sutter)

Buffalo – Colorado 4:5 (1:2, 1:2, 2:2)

Góly: 8. B. Pouliot (R. O’Reilly), 34. C. Nelson (R. O’Reilly, Falk), 53. R. O’Reilly (Okposo, Ristolainen), 58. E. Kane – 1. Kerfoot (C. Wilson, Zadorov), 10. Nieto, 22. C. Wilson (Landeskog), 44. Jost (Barrie, Rantanen), 48. G. Bourque (A. Lindholm)

New Jersey – Boston 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Góly: 17. M. Wood (B. Coleman), 21. Hall (Hischier), 32. Palmieri (Hall, Vatanen) – 14. Krug, 20. Schaller, 23. Krug (Spooner, Bergeron), 52. McQuaid (Riley Nash), 60. Bergeron (Marchand, Backes)

Zdeno Chára (Boston) 26:07 min, -2, 2 trestné minúty, 2 strely na bránku, zablokoval 1 strelu súpera

New York Islanders – Calgary 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Góly: 4. Cizikas, 23. Beauvillier (Barzal, Leddy) – 31. Jankowski (S. Bennett, J. Gaudreau), 50. M. Tkachuk (Frolík, Kulak), 59. M. Tkachuk (Hamonic, Frolík)

Jaroslav Halák (NY Islanders) odchytal celý zápas a zastavil 39 z 42 striel súpera (úspešnosť zákrokov 92,90 %)

Anaheim – San Jose 2:3 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 1:2 – 0:0, 0:1)

Góly: 3. O. Kaše (Henrique, N. Ritchie), 47. Fowler (O. Kaše, N. Ritchie) – 51. Couture (Hertl, Vlasic), 60. Meier (Couture, Burns), rozhod. sam. nájazd: Pavelski

Vegas – Philadelphia 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Góly: 12. McNabb (R. Smith, W. Karlsson) – 18. Couturier (Konecny, Giroux), 38. MacDonald (Couturier, Konecny), 40. Giroux (Couturier, Provorov), 58. Gudas