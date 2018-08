Video: Vyše sto migrantov z Maroka preliezlo plot do Španielska, niekoľkí policajti sú zranení

MADRID 22. augusta (WebNoviny.sk) – Desiatkam migrantov sa v stredu podarilo preliezť hraničné ploty oddeľujúce španielsku enklávu Ceuta od územia Maroka. Španielska Občianska garda prostredníctvom Twitteru oznámila, že sedem policajtov utrpelo zranenia, keď na nich migranti pri pokuse dostať sa cez oplotenie údajne hádzali kyselinu a pálené vápno. Podľa tlačovej agentúry Europa Press sa na európsku pôdu dostalo okolo sto migrantov.

V Maroku žijú nelegálne tisíce ľudí z oblasti subsaharskej Afriky, ktorí sa každoročne pokúšajú dostať do Európy cez šesť metrov vysoké ploty s ostnatým drôtom oddeľujúce španielske enklávy Ceuta a Melilla. Tým, ktorí ploty prelezú, poskytnú dočasné ubytovanie, a nakoniec ich pošlú naspať do vlasti alebo ich prepustia, píše agentúra AP. V júli sa do Ceuty za jeden deň podarilo dostať vyše 600 migrantom.