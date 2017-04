Video: Warriors bez Duranta a kouča zabojovali, v Portlande zmazali hrozivé manko

NEW YORK 23. apríla (WebNoviny.sk) – Ani 16-bodové manko v druhom polčase nezastavilo basketbalistov Golden State za tretím víťazstvom v sérii nad Portlandom vo štvrťfinále play-off Západnej konferencie NBA.

Warriors pod košmi Trail Blazers zaostávali v tretej štvrtine 66:82, ale ešte v tejto časti na chvíľu otočili skóre vo svoj prospech. Napokon triumfovali 119:113 a v pondelok v Moda Center môžu spečatiť svoj očakávaný postup do 2. kola. V sobotu im chýbal nielen elitný krídelník Kevin Durant, ale pre chorobu aj tréner Steve Kerr.

Memphis ukazuje, prečo je vo svojej konferencii najmenej želaným protivníkom na úvodné kolo play-off. Sériu s favorizovaným San Antoniom vyrovnal z 0:2 na 2:2 vďaka sobotňajšiemu triumfu 110:108 po predĺžení. Rozhodol o ňom 0,7 s pred koncom pridanej päťminútovky španielsky pivot Marc Gasol, ktorý úspešne zakončil dvojtakt z náročnej pozície.

“Bol to skvelý zápas. Hráči oboch tímov nechali na palubovke všetko. Fantastické divadlo. Fanúšikom sa cena za vstupenku vrátila do posledného centu. V závere premenil Marc skvelú strelu. LaMarcus Aldridge mu to veľmi dobre sťažil, ale aj tak si lopta našla cestu do koša,” vravel uznanlivo kouč Spurs Gregg Popovich. Jeho zverenec Kawhi Leonard si 43 bodmi utvoril kariérne maximum vo vyraďovacej časti.

Play-off NBA

štvrťfinále – sobota (hrá sa na štyri víťazstvá)

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Milwaukee – Toronto 76:87 (19:19, 22:22, 17:23, 18:23) – stav série 2:2

Najviac bodov: Snell 19 (5 trojok), Monroe a Antetokunmpo po 14 – DeRozan 33, Lowry 18, N. Powell 12

Atlanta – Washington 116:98 (38:20, 26:26, 26:21, 26:31) – stav série 1:2

Najviac bodov: P. Millsap 29 (14 doskokov), Schröder 27, Taurean Prince 16 – Wall 29, Jennings 13, Beal 12

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Memphis – San Antonio 110:108 po predĺžení (23:26, 32:25, 19:20, 22:25 – 14:12) – stav série 2:2

Najviac bodov: Conley 35, M. Gasol 16 (12 doskokov), JaMychal Green 14 – K. Leonard 43 (7 trojok), T. Parker 22, Aldridge 13

Portland – Golden State 113:119 (37:30, 30:24, 21:33, 25:32) – stav série 0:3

Najviac bodov: McCollum 32 (6 trojok), Lillard 31, E. Turner 17 – Stephen Curry 34 (5 trojok), K. Thompson 24, Iguodala 16