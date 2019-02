Video: Warriors v NBA deklasovali San Antonio, hráči Milwaukee nastrieľali 148 bodov

NEW YORK 7. februára (WebNoviny.sk) – Mimoriadne ofenzívne predstavenie videli diváci v Milwaukee v stredajšom súboji NBA, v ktorom domáci Bucks zdolali Washington Wizards 148:129.

Grécky líder víťazného tímu Jannis Antetokunmpo nasúkal 43 bodov, keď premenil 17 z 21 pokusov z poľa. „Lietajúci“ Grék pridal aj šesť doskokov, štyri asistencie a tri zisky.

Päťdesiat bodov za prvú štvrtinu je nový klubový rekord Bucks a 85 bodov do konca prvého polčasu je len o 2 body menej ako rekordný zápis ich predchodcov New Orleans Jazz zo 14. marca 1979. „Trochu šialený zápas. Sme dobrí, ale snažíme sa o to, aby sme boli skutočne veľké mužstvo,“ skonštatoval Jannis Antetokunmpo.

„Mali sme skvelú úspešnosť streľby. Vytvárali sme si v rýchlosti pozície, mixovali spôsoby zakončenia a vychádzalo nám to,“ pochválil svoj tím tréner Mike Budenholzer. Jeho zverenci ako prví v tejto sezóne nazbierali 40 víťazstiev a s bilanciou 40-13 sú suverénnymi lídrami NBA.