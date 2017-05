Video: Washington zvíťazil v Pittsburghu, vynútil si siedmy semifinálový zápas Východnej konferencie NHL

PITTSBURGH 9. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti Washingtonu sú stále v hre o Stanleyho pohár.

V pondelok druhýkrát odvrátili hrozbu konca sezóny, keď v šiestom semifinálovom stretnutí Východnej konferencie zvíťazili na ľade Pittsburghu 5:2 a vyrovnali stav série na 3:3. Vynútili si rozhodujúci siedmy zápas, ktorý sa v metropole USA uskutoční v stredu.

Capitals viedli na ľade obhajcu titulu v tretej tretine presvedčivo 5:0, domáci v závere dvakrát iba zmiernili prehru. Hostí dvoma gólmi potiahol švédsky útočník André Burakovsky. “Všetko to prichádza so sebavedomím. Počas celého play-off som sa dostával do mnohých šancí,” uviedol na webe nhl.com Burakovsky.

“Darilo sa nám v útoku, čo je dobré. Prišli sme sem a získali, čo sme chceli. Teraz naša pozornosť smeruje na siedmy duel,” poznamenal brankár Braden Holtby, ktorý v pondelok čelil celkovo iba 18 strelám. “Je frustrujúce, ak nevyužijete príležitosť uzavrieť doma sériu a nehráte tak, ako by ste chceli,” podotkol kouč Penguins Mike Sullivan.

Semifinále play-off NHL

hrá sa na štyri víťazstvá

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Pittsburgh – Washington 2:5 (0:1, 0:1, 2:3) – stav série 3:3

Góly: 57. Guentzel (Crosby), 58. Malkin (Sheary, Dumoulin) – 13. Oshie (Kuznecov, Nicklas Bäckström), 27. Burakovsky, 41. Nicklas Bäckström (Oshie, Orlov), 52. Carlson (Niskanen, Kuznecov), 53. Burakovsky