Video: Westbrook sa blysol 101. triple-double v kariére, Bostonu sa v posledných zápasoch nedarí

NEW YORK 19. marca (WebNoviny.sk) – Basketbalisti New Orleans doma zdolali Boston 108:89 v nedeľňajšom stretnutí zámorskej NBA. Anthony Davis dosiahol 34 bodov a predviedol sa aj 11 doskokmi. „Bol to pre nás skvelý zápas,“ povedal Davis. Boston síce z ostatných piatich duelov tretí prehral, v play-off však chýbať nebude.

Líder Východnej konferencie zámorskej basketbalovej NBA Toronto doma podľahol Oklahome City 125:132. Na úspechu hostí sa najviac podieľal hviezdny Russel Westbrook.

Dvadsaťdeväťročný rozohrávač dosiahol 101. triple-double v kariére. Proti Raptors nastrieľal 37 bodov a pridal aj 13 doskokov a 14 asistencií. Toronto prehralo prvýkrát po jedenástich zápasoch, naopak, Thunder natiahli víťaznú sériu na šesť duelov.

Sumár NBA

nedeľa

Toronto – Oklahoma City 125:132 (34:40, 30:26, 34:31, 27:35)

Najviac bodov: DeRozan 24, Lowry 22 (5 trojok, 10 asistencií), D. Wright a Miles po 15 – Westbrook 37 (13 doskokov, 14 asistencií), Adams 25, P. George 22

New Orleans – Boston 108:89 (20:28, 27:21, 35:27, 26:13)

Najviac bodov: A. Davis 34 (11 doskokov), Diallo 17, Mirotič 16 (10 doskokov) – Tatum 23, Marcus Morris 17, Rozier 13

Minnesota – Houston 120:129 (23:38, 33:39, 35:30, 29:22)

Najviac bodov: Teague 23 (11 asistencií), Wiggins 21, Towns 20 (18 doskokov) – Harden 34 (12 asistencií) C. Paul 18, Capela 16 (12 doskokov)

Los Angeles Clippers – Portland 109:122 (18:24, 34:34, 29:33, 28:31)

Najviac bodov: L.Williams 30, Harrell 24, Rivers 15 – Lillard 23, Harkless a McCollum po 21