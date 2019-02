Video: Westbrook vyrovnal rekord NBA, vedúce Milwaukee ukončilo víťaznú sériu

NEW YORK 10. februára (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Oklahomy City zvíťazili v sobotňajšom šlágri zámorskej NBA na palubovke Houstonu 117:112, hoci prehrávali o 26 bodov.

Na strane hostí sa najviac darilo tradičným oporám – krídelník Paul George dosiahol 45 bodov a rozohrávač Russell Westbrook deviatym triple-double po sebe za 21 bodov, 12 doskokov a 11 asistencií vyrovnal rekord NBA v podaní Wilta Chamberlaina z roku 1968.

Rockets nestačilo 42 bodov Hardena

Westbrook má v tejto sezóne na konte 22 triple-double a celkovo ich v kariére nazbieral 126. „Vedeli sme, že v druhom polčase musíme hrať lepšie. Prehrávať po prvej polovici o toľko bodov, to nie sme my. Poznáme sa veľmi dobre a vedeli sme, že to nebolo ono. Cez prestávku sa v šatni trocha kričalo a napokon sme to dokázali,“ povedal George.

Domácim Rockets nestačilo ani 42 bodov ich lídra Jamesa Hardena. Dvadsaťdeväťročný bradatý rozohrávač si pripísal minimálne 30 bodov v 29. zápase po sebe a už len dva mu chýbajú na to, aby sa dotiahol na legendárneho Chamberlaina. Ide o druhú najdlhšiu šnúru 30-bodových duelov. Chamberlain drží aj absolútny rekord NBA so 65 zápasmi. „Recept na víťazstvo je celkom jednoduchý. Musíme hrať konzistentne všetky štyri štvrtiny,“ komentoval Harden.

Orlando pokorilo lídra

Vedúce mužstvo celej súťaže Milwaukee prehralo doma s Orlandom 83:103 a prišlo o šesťzápasovú šnúru víťazstiev. Bucks hrali bez svojej najväčšej hviezdy Giannisa Antetokunmpa, ktorého pobolieva pravé koleno. „Tento zápas pravdepodobne hodíme do koša a sústredíme sa na ďalší. Dnes sme na to nemali,“ zhodnotil úprimne kouč domáceho tímu Mike Budenholzer. Milwaukee napriek tomu zostalo na čele NBA so 41 výhrami a 14 prehrami.

Toronto Raptors zvíťazil na palubovke posledného tímu celej súťaže New Yorku Knicks iba o päť bodov v pomere 104:99. Knicks v posledných dvadsiatich odohraných zápasoch dosiahli iba jedno víťazstvo. Naopak, tím z Kanady ťahá štvorzápasovú víťaznú šnúru v neprerušenej sérii.