Video: Winnipeg zničil Pittsburgh, DeSmith debutoval v NHL a Wheeler za päť minút strelil hetrik

WINNIPEG 30. októbra (WebNoviny.sk) – Blake Wheeler prispel hetrikom k triumfu hokejistov Winnipegu Jets nad hráčmi Pittsburghu Penguins 7:1 v nedeľňajšom stretnutí severoamerickej NHL. Tridsaťjedenročný krídelník strelil tri góly v priebehu piatich minút a ako vôbec prvý hráč v histórii organizácie dosiahol hetrik v prvej tretine.

Daňo v zostave Jets chýbal

„Cítil som sa výborne, pretože som pomohol tímu k víťazstvu. Je to všetko o získavaní bodov do tabuľky, všetci sme tak nastavení,“ povedal podľa nhl.com Wheeler. Winnipeg nikdy predtým nestrelil päť gólov v úvodnej tretine a nedosiahol skôr štyri presné zásahy.

V drese víťazného tímu absentoval slovenský útočník Marko Daňo. Ďalšie góly Jets pridali Andrew Copp, Joel Armia, Mark Scheifele a Brendan Lemieux, ktorý sa v NHL strelecky presadil premiérovo. „Je to skvelé, som naozaj šťastný, že som skóroval,“ vyhlásil. Jediný presný zásah „tučniakov“ zaznamenal Jevgenij Malkin.

DeSmith dostal gól z prvej strely

Pittsburghu nepomohla ani výmena brankárov, v 19. min jednotku Matta Murrayho po 4 inkasovaných góloch z 9 striel vymenil Casey DeSmith. Pre dvadsaťšesťročného gólmana to bol debut v zámorskej profilige. „Dostal som sa do bránky a oni skórovali z prvej strely, takže to nebolo vôbec ideálne,“ povedal DeSmith.

Calgary Flames triumfovali nad Washingtonom Capitals na vlastnom ľade tesne 2:1. Hráči Calgary zvíťazili pred vlastnými fanúšikmi iba druhýkrát v sezóne. Pri oboch góloch domácich asistoval Johnny Gaudreau. Víťazný presný zásah dosiahol v 50. min Sean Monahan. „Každý triumf chutí dobre, ale práve dnes sme to doma potrebovali,“ vyhlásil 23-ročný center.

Sumáre NHL

nedeľa

Carolina Hurricanes – Anaheim Ducks 3:4 po sam. nájazdoch (1:2, 2:0, 0:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 20. Skinner (D. Ryan, Williams), 34. J. Staal (Aho, E. Lindholm), 39. Faulk (T. Teräväinen, Williams) – 11. O. Kaše (N. Ritchie), 18. D. Grant (Cogliano), 56. Silfverberg (Cogliano, H. Lindholm), rozhod. sam. nájazd: Perry

Winnipeg Jets – Pittsburgh Penguins 7:1 (5:0, 0:1, 2:0)

Góly: 2. Copp (Matthias, Enström), 14. Wheeler (Scheifele, Connor), 18. Wheeler (Matthias, Scheifele), 19. Armia (Hendricks), 19. Wheeler (Connor), 51. Scheifele (Wheeler, Byfuglien), 53. B. Lemieux (T. Myers, Armia) – 38. Malkin (Kessel, Letang)

Calgary Flames – Washington Capitals 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 23. Ferland (Kulak, J. Gaudreau), 50. Monahan (J. Gaudreau) – 45. J. Vrána (Oshie)