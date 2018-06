Video: Za volant monopostu Formuly 1 si sadla prvá saudskoarabská žena

MADRID 25. júna (WebNoviny.sk) – Podnikateľka Aseel Al-Hamdaová zo Saudskej Arábie si v nedeľu vyskúšala monopost Formuly 1. Je vôbec prvou ženou z tejto krajiny, ktorá tak urobila.

Do auta sa posadila v deň prijatia zákona, podľa ktorého môžu ženy v Saudskej Arábii šoférovať motorové vozidlo. Al-Hamdaová si na okruhu Paula Ricarda vo Francúzsku sadla za volant auta, s ktorým v roku 2012 Fín Kimi Räikkönen ovládol Veľkú cenu Abú Dabí.

„To, že som to urobila práve v deň, kedy sa umožnilo saudskoarabským ženám šoférovať auto, považujem za akési symbolické gesto, oslavu. Všetkým nám to ukazuje, že ak máme vieru a vášeň pre to, čo robíme, výsledky sa dostavia v pravý čas,“ cituje Al-Hamdaovú portál Mundo Deportivo.

Podnikateľka dúfa, že svojím činom podporila záujem všetkých žien o motošport, a želá si, aby sa čoraz viac príslušníčok nežnejšieho pohlavia zaujímalo aj o tento typ športu.