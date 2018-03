Video: Zaslúžené víťazstvo Juventusu vo Wembley, sen Tottenhamu v Lige majstrov sa rozplynul

LONDÝN 8. marca (WebNoviny.sk) – Futbalisti Juventusu Turín sa predstavia vo štvrťfinále Ligy majstrov 2017/2018. „Stará dáma“ bola pred stredajšou odvetou osemfinále tejto súťaže na ihrisku anglického Tottenhamu Hotspur v nepostupovej pozícii, keďže pred tromi týždňami doma remizovala 2:2. Finalista uplynulého ročníka však vo Wembley zvíťazil 2:1 a zvrátil vývoj tejto konfrontácie vo svoj prospech.

Šampión talianskej Serie A z ostatných šiestich sezón preukázal v Londýne väčšie medzinárodné skúsenosti. Bránku „Spurs“ ohrozil v priebehu stretnutia iba dvomi strelami, avšak gólman Hugo Lloris bol na obidve prikrátky. Dlho to vyzeralo na postup „kohútov“. Tí sa ujali vedenia v 39. min, keď skóroval Kórejčan Son Heung-min.

Harry Kane neposlal duel do predĺženia

Hostia pôsobili nevýrazne, akoby ani nechceli postúpiť, ale po zmene strán pripravili dokonalý šok – v priebehu 169 sekúnd sa do streleckej listiny zapísali Argentínčania Gonzalo Higuaín a Paulo Dybala a zariadili výhru hostí. Duel mohol poslať do predĺženia kanonier Tottenhamu Harry Kane, ale jeho hlavička v 90. min skončila iba na pravej žrdi „svätyne“ Gianluigiho Buffona.

„V prestávke sme si povedali, že musíme zostať pokojní a prekonať bolesť, pretože naša šanca príde. Tottenham ukázal, že je to skvelý tím. Myslím si, že mu chýba len veľmi málo, aby sa zaradil k absolútnej európskej špičke. Možno aj my sme pred pár rokmi boli v rovnakej pozícii, ale v ostatných troch sezónach sme hrali dvakrát vo finále, a to nám pomohlo lepšie zvládnuť tento zápas,“ povedal podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA) stopér hostí Giorgio Chiellini.

„Juventus prešiel ďalej vďaka skúsenostiam. V rozpätí troch minút vyrovnal a pridal aj druhý gól. V závere sme tlačili, ale oni sú po psychickej stránke ako stroj. V takýchto chvíľach potrebujete aj trochu šťastia, ktoré sme nemali,“ zamyslel sa francúzsky gólman „Spurs“ Lloris.

„Nesúhlasím, nebolo to o nedostatku skúseností ani o nedostatočnej koncentrácii. Viac ako 70 minút sme dominovali a utvorili si mnoho príležitostí. Súper mal tri šance a strelil dva góly. V obidvoch stretnutiach sme boli lepší, ale stačili tri minúty a tie rozhodli, že postúpil Juventus. Som pyšný na hráčov a, samozrejme, aj sklamaný, ale môj tím predviedol skvelú kvalitu, schopnosti a výkon,“ podotkol tréner Londýnčanov Mauricio Pochettino.

Rozhodca nepostrehol faul ani ruku

Duel v „chráme futbalu“ nevyšiel poľskému rozhodcovi Szymonovi Marciniakovi, ktorý už do prestávky neodpískal dve čisté jedenástky. Nepostrehol faul domáceho Jana Vertonghena na prenikajúceho Douglasa Costu ani ruku Chielliniho na druhej strane. Taktiež nevylúčil skúseného zadáka „Juve“ Andreu Barzagliho, ktorý dvakrát úmyselne stúpil na kórejského útočníka Son Heung-mina.

Juventus dosiahol v „kolíske futbalu“ v 22. dueli iba štvrté víťazstvo. V súbojoch s účastníkmi anglickej Premier League neprehral ôsmy duel po sebe. „Chlapci boli trpezliví. Počkali si na správny okamih a vtedy udreli. Z celkového pohľadu si myslím, že náš postup je zaslúžený. V prvom polčase sme však poriadne trpeli. Uvedomil som si, že musíme mať ´čerstvé nohy´ na krajoch ihriska, a tak som poslal do hry Asamoaha a Lichtsteinera. Tieto striedania mi napokon vyšli,“ vyhlásil kouč Juventusu Massimiliano Allegri.

„Bol to veľmi ťažký zápas proti silnému tímu,“ priznal autor vyrovnávacieho gólu Gonzalo Higuaín. Niekdajší hráč Neapola a Realu Madrid bol dlhé minúty „odstrihnutý“ od lopty, ale v pravý čas ukázal svoj strelecký inštinkt a nasmeroval Juventus k obratu. „Tottenham bol pri pressingu veľmi agresívny, ale vedeli sme, že aj nám sa naskytne priestor na nejakú šancu. Ukázali sme skvelý charakter. Ďakujem tímovým lekárom, že mi po zranení umožnili nastúpiť v tomto zápase,“ doplnil 30-ročný rodák z francúzskeho Brestu.