Video: Zlatý fínsky chlapec Kakko, za 13 mesiacov vyhral šampionáty všetkých kategórií

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Fínsky hokejový útočník Kaapo Kakko len v polovici februára oslávil osemnáste narodeniny a krátko po dovŕšení plnoletosti má na konte tri zlaté medaily z majstrovstiev sveta všetkých vekových kategórií.

Rodák z Turku vlani v apríli pomohol k zisku najcennejšieho kovu fínskej „osemnástke“, začiatkom januára tohto roka sa tešil s „dvadsiatkou“ a zbierku skompletizoval v nedeľu 26. mája so seniorským výberom na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

„Je to krásne vyhrať majstrovstvá sveta. Počas celého turnaja sme si verili, pracovali sme ako tím a prinieslo to výsledok,“ stručne zhodnotil mladý krídelník, ktorý len ťažko hľadal slová po toľkých úspechoch. „Je to niečo neskutočné, že sa mi podarilo získať zlato na troch majstrovstvách sveta. Ešte neviem, ako to oslávim. Snáď mi Marko Anttila alebo ďalší skúsenejší hráči ukážu, ako na to,“ pousmial sa.

Práve spomenutý Anttila bol ústrednou postavou národného tímu Fínska vo vyraďovacích bojoch. Ako správny kapitán zabral v najdôležitejších momentoch. Vo štvrťfinále proti Švédom poslal duel do predĺženia, keď vyrovnal 89 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času na 4:4.

Spomienka na Granlunda

V semifinálovom súboji proti Rusku strelil jediný gól zápasu a vo finále skóroval hneď dvakrát, pričom na jeho konto putoval aj rozhodujúci zásah. „Je to veľký hráč, ktorý má na nás dobrý vplyv v kabíne aj na ľade. Dokáže strieľať góly aj stmeliť kolektív,“ hovoril Kakko, ktorý nezabudol pochváliť ani brankára Kevina Lankinena.

Fínski hokejisti získali v nedeľu len tretí titul svetových šampiónov histórii. Prvýkrát sa radovali v roku 1995 vo Švédsku, v rokoch 2011 a 2019 dostali zlaté medaily na krk v Bratislave.

„Vyzerá to tak, že Bratislava je správnym miestom pre fínsky hokej, keďže sme tu získali dvakrát zlato. Pamätám si na náš predchádzajúci triumf. Mal som vtedy desať rokov, bol som doma a sledoval zápasy v televízii. Spomínam si najmä na Mikaela Granlunda,“ uviedol útočník TPS Turku, ktorý na turnaji nazbieral 7 bodov (6+1) v 10 zápasoch.

Súboj o post jednotky draftu

Už o necelý mesiac, v piatok 21. júla, čaká Kakka draft do zámorskej NHL. Vo vancouverskej Rogers Arene bude talentovaný Fín hlavným protikanditátom Američana Jacka Hughesa na post jednotky.

Majstrovstvá sveta v Bratislave a Košiciach síce ukázali, že na seniorský hokej je lepšie pripravený Kakko, dlhodobé preddraftové prognózy však hovoria v prospech rodáka z Orlanda. Konečné rozhodnutie budú mať v rukách predstavitelia New Jersey Devils, ktorí si vyberajú ako prví. Druhá voľba pripadne New Yorku Rangers.

„Draft je pre mňa veľkou vecou. Myslím si, že môžem byť aj prvý. Nesústredím sa príliš na Hughesa. Som sebavedomý a viem, že som ukázal svoju zručnosť a to, že viem hrať na vysokej úrovni. Pre Devils a Rangers to nebude jednoduché vybrať si medzi nami,“ uviedol Kakko ešte počas zápasov v základnej skupine v Košiciach.

