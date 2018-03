Video: „Žralok“ Nibali vyhral klasiku Miláno – San Remo, Sagan špurtoval v skupine za víťazom

aktualizované 17. marca 18:08

SAN REMO 17. marca (WebNoviny.sk) – Talian Vincenzo Nibali pomerne nečakane ovládol 109. ročník cyklistických pretekov Miláno – San Remo (294 km), prvej a zároveň najdlhšej z piatich monumentálnych klasík sezóny.

Nibali vyhral La Primaveru s náskokom niekoľkých metrov pred mocne finišujúcim Austrálčanom Calebom Ewanom (Mitchelton-Scott) a Francúzom Arnaudom Démarom (Groupama-FDJ).

Trojnásobný a úradujúci majster sveta Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) bol dlho členom vedúcej skupiny, ale v úplnom závere sa už v šprinte nepresadil, skončil šiesty. Sagan tak opäť nepridal ďalší triumf na tzv. cyklistickom monumente. Jeho jediné takéto víťazstvo pochádza z roku 2016 a pretekov Okolo Flámska.

Čistokrvný vrchár Nibali (33) zaskočil všetkých potenciálnych favoritov z radov klasikárov či šprintérov nástupom v stúpaní na Poggio a napokon svoje sólo doviedol do úspešného konca. Nibali svojím sobotňajším víťazným sólom napodobnil Fabiana Cancellaru z roku 2008.

Odvtedy sa o víťazovi v letovisku San Remo pri Stredozemnom mori stále rozhodovalo v šprinte väčšej či menšej skupiny. Jeden zo šiestich cyklistov histórie, ktorí majú v zbierke triumfy na všetkých troch podujatiach Grand Tour (Giro d´Italia, Tour de France, Vuelta a Espaňa) po tretí raz v kariére ovládol monumentálnu klasiku.

Dve predchádzajúce víťazstvá má z jesenných pretekov Okolo Lombardska z rokov 2015 a 2017. Nibali sa stal prvým talianskym šampiónom od roku 2006 a triumfu Filippa Pozzata. Celkovo majú domáci cyklisti na konte 51 víťazstiev na Miláno – San Remo, suverénne najviac zo všetkých krajín.

„Dnešné preteky boli o množstve vody a dažďa, ale aj o mojom dobrom pocite. Spolupracoval som so Sonnym Colbrellim ešte aj na Poggiu, ale potom som už šiel dopredu. Keď mi športový riaditeľ zahlásil, že mám náskok 20 sekúnd, pustil som to na plný plyn. Je to pre mňa fantastický deň,“ uviedol Vincenzo Nibali v prvej reakcii aj na webe Cyclingnews.

Na štarte 194 cyklistov z 25 tímov

Na upršaný štart v Miláne sa krátko po desiatej predpoludním postavilo 174 cyklistov z 25 tímov vrátane slovenských bratov Juraja a Petra Saganovcov. Mali pred sebou dlhočizných 294 km, ale vrátane neutrálneho začiatku to bolo až 301,6 km.

Do celodenného úniku už po 15 km vyrazili deviati väčšinou menej známi cyklisti Mirco Maestri, Lorenzo Rota (obaja Bardiani-CSF), Guy Sagiv, Dennis van Winden (obaja Israel Cycling Academy), Matteo Bono (UAE Team Emirates), Jevgenij Koberňak (Gazprom-RusVelo), Charles Planet (Novo Nordisk), Šo Hacujama (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini) a Jacopo Mosca (Wilier Triestina-Selle Italia). Po hodine jazdy prestalo pršať, ale naďalej sa pretekalo po mokrých cestách.

Jazdci vpredu mali náskok 6 minút, po 60 km to bolo už 7 minút. Po troch hodinách v sedle začali cyklisti stúpať na Passo del Turcchino (142. km), najvyšší bod trasy (532 m), ktorý býva tradičnou hranicou medzi chladným talianskym severom a teplejším juhozápadom na ceste do cieľovej Ligúrie k Stredozemnému moru. Náskok utečencov sa rapídne zmenšil na 1:40 min, ale 100 km pred cieľom bol opäť 3:45 min.

Sagan jazdil v obkolesení tímových kolegov

Peter Sagan mal na sebe v daždivom počasí čiernu pláštenku s dúhovým logom určeným pre úradujúceho majstra sveta, zhodil ju až v záverečných 40 km. Televízne zábery ukázali, ako vo veľkej časti pretekov jazdil v obkolesení svojich tímových kolegov, ktorí mu pomáhali s občerstvením.

Aj 50 km pred „páskou“ mali jazdci v úniku k dobru ešte 2:10 min. To už cyklisti začali prekonávať tri menšie kopčeky Capo Mele, Capo Cervo a Capo Berta, ale väčšiu selekciu v hlavnom balíku to nespôsobilo. O tempo na čele pelotónu sa starali aj jazdci Bora-Hansgrohe, aktívny bol najmä Juraj Sagan. Jazdilo sa už po suchej ceste a bez dažďa. V stúpaní na Capo Berta 40 km pred cieľom mali „utečenci“ už len polminútu k dobru.

Po ďalších desiatich kilometroch sa únik skončil a začali sa akoby nové preteky. V nájazde na stúpanie Cipressa s vrcholom 21,5 km pred cieľom (dĺžka 5,6 km, priemerný sklon 4,1%, maximum 9%) udávali vysoké tempo cyklisti tímu Sky a Astany. Peter Sagan sa držal na výhodnom približne desiatom mieste. Nasledoval pomerne technický zjazd až do rovinky na začiatok druhého tradičného stúpania týchto pretekov – Poggia približne 10 km pred koncom.

Trinásť kilometrov pred cieľom sa cyklisti dočkali začiatku siedmej hodiny v sedle, stále bola vpredu početná skupina. Pred nájazdom na Poggio Mark Cavendish (Dimension Data) neodhadol svoje schopnosti pri prekonávaní obrubníka, prepadol cez bicykel a za sebou strhol približne 10 jazdcov, najviac na to doplatil tím Astana.

Stúpanie na Poggio

V stúpaní na Poggio ako prvý nečakane zaútočil Saganov pomocník Marcus Burghardt a za ním sa vydal jazdec BMC Racing Jean-Pierre Drucker. Burghardt sa stiahol, ale Drucker mal náskok 20-30 m 7,5 km pred cieľom. Zďaleka to nebolo rozhodujúce.

Potom sa ocitli vpredu Nathan Hass (Kaťuša-Alpecin) a Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) a skúsený taliansky „žralok“ sa osamotený dostal ako prvý na vrchol Poggia 5,4 km pred cieľom (3,7 km a 3,7%) s náskokom 11 sekúnd. To bola hodená rukavica súperom. Viacerí favoriti na čele so Saganom sa vydali na stíhaciu jazdu, dopredu vyrazil aj Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), ktorý sa 3 km pred cieľom zaradil na druhé miesto pred Sagana.

Zjazd z Poggia sa skončil 2,3 km pred koncom a Nibali bol stále o 7 sekúnd vpredu. Tento malý náskok si udržal aj v záverečnom kilometri a 100 m pred cieľom už mohol spokojne zdvihnúť ruky nad hlavu na znak veľkého víťazstva. Už ho nik z prenasledovateľov nedostihol. V sedle bicykla strávil 7:18:43 h.