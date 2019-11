Video: Zranený slovanista Bajrič zostáva v Anglicku, o jeho návrate domov rozhodnú lekári

Futbalisti Slovana Bratislava po štvrtkovej večernej prehre na pôde anglického Wolwerhamptonu (0:1) v Európskej lige 2019/2020 nechali v dejisku duelu jedného zo spoluhráčov. Slovinský obranca Kenan Bajrič totiž po zásahu kopačkou do hlavy od súperovho hráča Raula Jimeneza duel nedohral a po dráme na ploche putoval priamo do nemocnice.

„Utrpel otras mozgu a v nemocnici v Anglicku absolvoval vyšetrenia vrátane počítačovej tomografie. To bolo negatívne, čiže sa zatiaľ nepreukázali vážnejšie komplikácie. Vzhľadom na rizikovosť letu zostal v Anglicku a aktuálne sa cíti lepšie, po konzultácii s lekármi bude prijaté rozhodnutie, kedy sa vráti späť na Slovensko,“ informovalo vedenie Slovana o stave svojho futbalistu v piatok.

Kenan Bajrič zostal po zásahu od súpera ležať na trávniku, krátko bol aj v bezvedomí. Napokon opustil trávnik na nosidlách so zafixovaným krkom a smeroval do nemocnice. „Ani neviem, čo mám povedať. Je mi to ľúto a snáď bude čoskoro v poriadku,“ uviedol autor nešetrného zákroku Raul Jimenez, ktorý v nadstavenom času druhej časti stretnutia presnou hlavičkou rozhodol o triumfe Wanderers 1:0.