Video+foto: Počet obetí hurikánu Dorian stúpol, desaťtisíce ľudí na Bahamách potrebujú pomoc

Počet obetí hurikánu Dorian na Bahamách stúpol na 30. V telefonickom rozhovore pre agentúru AP to vo štvrtok povedal tamojší minister zdravotníctva Duane Sands s tým, že očakávajú, že toto číslo ešte výrazne stúpne. Obete sú z ostrovov Abaco a Grand Bahama a sú medzi nimi aj niektorí, ktorých pôvodne previezli so zraneniami na ostrov New Providence, doplnil.

Pomohla britská loď aj American Airlines

Hurikán v nedeľu zasiahol Abaco a následne jeden a pol dňa zotrval nad Grand Bahama. Záchranné tímy vo štvrtok prečesávali zasiahnuté oblasti a pátrali po nezvestných alebo ľuďoch v ohrození. Zároveň začali s čistením ulíc a stavaním centier na distribúciu pomoci.

Organizácia Spojených národov (OSN) oznámila, že nakúpila osem ton hotových jedál a poskytne aj zariadenie na satelitnú komunikáciu a postará sa o letecké doručenie generátorov a hotových kancelárií na vybudovanie logistických centier. Podľa šéfa úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí Marka Lowcocka potrebuje okamžitú pomoc asi 70-tisíc ľudí z Grand Bahama a Abaca.

Pomoc už na ostrovy priviezli napríklad loď britského kráľovského námorníctva, výletná loď Royal Caribbean, ktorá vyložila 10-tisíc jedál, vodu, generátory, ale aj plienky a baterky, alebo tiež spoločnosť American Airlines, ktorá poslala z Miami do Nassau Boeing 737 s asi šesťtisíc kilogramami pomoci a ponúka odmenu každému zákazníkovi, ktorý daruje aspoň 25 dolárov (v prepočte asi 23 eur) Červenému krížu. Na Bahamy smerujú aj členovia národnej gardy amerického štátu Rhode Island.

Najsilnejší hurikán

Škody na majetku, bez zarátania škôd na infraštruktúre a automobiloch, by mohli podľa odhadov dosiahnuť sedem miliárd dolárov (6,33 miliardy eur).

Najsilnejší hurikán aký sa kedy prehnal Bahamami so sebou priniesol vietor sprevádzaný prívalovými dažďami, ktorý dosahoval rýchlosť až 295 kilometrov za hodinu.

Po spustošení Bahám Dorian zoslabol z piatej kategórie na búrku druhej kategórie a následne začal v stredu večer opätovne naberať na sile. Vo štvrtok v noci sa nachádzal asi 56 kilometrov juhovýchodne od Wilmingtonu v Severnej Karolíne.

Ako búrka druhej kategórie sa aktuálne pohybuje na severovýchod rýchlosťou 21 kilometrov za hodinu a sprevádza ho vietor, ktorý dosahuje rýchlosť 161 kilometrov za hodinu.