Video: Slováci zdolali Kanaďanov a postúpili do štvrťfinále MS v in-line hokeji (aktualizované)

aktualizované 27. júna o 20:54

BRATISLAVA 27. júna (WebNoviny.sk) – Slovenskí reprezentanti v in-line hokeji uspeli vo svojom treťom zápase na domácich majstrovstvách sveta v Bratislave, keď v utorok večer na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali Kanaďanov tesne 9:8.

Zverenci trénera Imricha Antala viedli 7:3, 8:4 aj 9:6, napokon však museli bojovať o tri body až do záverečných sekúnd.

Slovenský tím v základnej A-skupine obsadil 2. miesto. Vo štvrtkovom štvrťfinále nastúpi o 18.00 h proti Fínsku alebo Švédsku, rozhodne o tom ich vzájomný utorkový duel.

MS v in-line hokeji – Bratislava

B-skupina:

Chorvátsko – USA 2:8 (2:1, 0:2, 0:4, 0:1)

A-skupina:

Kanada – Slovensko 8:9 (1:2, 1:3, 4:3, 2:1)

Góly: 4. Bullmer, 13. Vilio, 25. Woods, 27. Higson, 33. Henderson, 34. Issacs, 45. Woods, 45. Hammond – 6. Horský (Szabo), 9. Horský (T. Jaško, Szabo), 15. J. Ručkay (Holovič, Haring), 21. F. Novák (Ertel, Lichanec), 24. T. Jaško (Lichanec, Szabo), 26. Holovič (J. Ručkay, Kristín), 27. F. Novák (Ertel, Jurík), 28. Szabo (T. Jaško, Šimúnek), 44. Ertel (F. Novák)

Vylúčení: 1:4 na 1,5 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Österholm (Fín.) – Scott (Aus.), 792 divákov

Zostava SR: Neumann (Bohuš) – F. Novák, Ertel, J. Jurík, Lichanec – Miroslav Kristín, Holovič, J. Ručkay, Haring – T. Jaško, Szabo, Šimúnek, Horský – Burzala, Šiller, Šimonič, D. Trenčan

Hlasy:

Imrich Antal (tréner SR): “Každé víťazstvo poteší, špeciálne po zlom vstupe do turnaja. Postupne sa zlepšujeme a po pondelkovom triumfe nad Chorvátmi sa chlapci nakopli. Dnes oddreli celých 48 minút, za čo im veľmi pekne ďakujem. Pred zápasom sme si povedali, že urobíme všetko pre víťazstvo. Šlo to dobre, no potom sme sa so súperom chceli naháňať. Náš náskok sa scvrkol, na konci sme sa museli pobiť o výsledok.”

Marek Horský (hráč SR): “Je dôležité, že sme v tomto súboji uspeli. Stálo nás to však veľmi veľa síl. Bol to dobrý zápas, divákom sa musel páčiť. Teraz prichádza play-off a najdôležitejší duel. Ak vo štvrťfinále uspejeme, hráme o medaily. Ak prehráme, nikto nebude vedieť, že sme zdolali nejakú Kanadu.”

Boris Ertel (hráč SR): “Je super pocit zdolať majstrov sveta a skvelá reklama pre náš in-line hokej. Veríme si na každého súpera, nebojíme sa nikoho. V závere sme boli na konci so silami. Na striedačke sme sa povzbudzovali. Rozhodujúce bolo, že sme využívali šance.”

Konečná tabuľka A-skupiny:

1. USA 3 3 0 0 0 24:5 9

2. Slovensko 3 2 0 0 1 17:18 6

3. Kanada 3 1 0 0 2 16:18 3

4. Chorvátsko 3 0 0 0 3 5:21 0