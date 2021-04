Viedeň s vybranými spolkovými krajinami vstúpili do veľkonočného lockdownu

Rakúske hlavné mesto Viedeň a spolkové krajiny Dolné Rakúsko a Burgenland vo štvrtok vstúpili do veľkonočného lockdownu. Tvrdšie opatrenia, ktoré by mali platiť zhruba do 11. apríla, majú pomôcť obmedziť šírenie koronavírusu a zabrániť preťaženiu systému zdravotnej starostlivosti. Lockdown sa dotkne takmer štyroch miliónov obyvateľov, informuje spravodajský portál CNN.

V troch spomenutých oblastiach sú od štvrtka zatvorené obchody, s výnimkou predajní so základným tovarom a lekární, múzeá a zoologické záhrady. Ľudia by tiež nemali opúšťať svoje domovy, ak nejdú nakupovať, venčiť svoje zvieratá alebo cvičiť. Počas veľkonočných sviatkov sú však povolené bohoslužby, tie sa ale musia konať za veľmi prísnych hygienických pravidiel.

Rakúske úrady vo štvrtok zaznamenali 3 687 prípadov nákazy koronavírusom, pričom len vo Viedni ich bolo takmer tisíc a v Dolnom Rakúsku viac ako 800. Celkovo v krajine evidujú už viac ako 545-tisíc potvrdených prípadov nákazy.

V nemocniciach je s ochorením COVID-19 hospitalizovaných 2 323 pacientov, z toho 540 na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Rakúsko eviduje viac ako 9 300 úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom.