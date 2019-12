Viedenská opera uvedie prvýkrát za 150 rokov svojej existencie operu, ktorej autorkou je žena

Viedenská štátna opera prvý raz za 150 rokov svojej existencie uvedie operu, ktorej autorkou je žena. Rakúska skladateľka Olga Neuwirth sa pri tvorbe diela inšpirovala románom Orlando z roku 1928, v ktorom sa spisovateľka Virginia Woolf venovala témam gender fluidity a duality. Titulnú rolu stvárni americká mezzosopranistka Kate Lindsey.

Androgýnia a odmietnutie rodových stereotypov Olgou Neuwirth podľa vlastných slov inšpirovali už odkedy si ako tínedžerka prvý raz prečítala Woolfovej knihu.

„Nie je to len cesta storočiami, je to aj cesta neustáleho spochybňovania predpísaných spoločenských noriem,“ povedala pre BBC. Orlando by podľa nej mal byť pre všetkých symbolom slobody, ľudskosti a slobody presvedčenia, no vo veľmi hravej a ironickej forme.

Podľa dirigenta Matthiasa Pintschera sa Orlandov príbeh odráža aj v hudbe. „Všetko to mieša. Máme tradičný orchester, troje klávesy, džezovú skupinu a veľa prednahratých samplov, ktoré zaujímavo a krásne zapadajú do textúry živých nástrojov,“ uviedol.

Špeciálny osobný význam má opera pre transrodovú umelkyňu Justin Vivian Bond, ktorá stvárňuje Orlandovo dieťa. „Keďže som nebinárna osoba, ktorá je trans-ženská, myslím, že by ste mohli povedať, že som šťastná, že vstupujem do tohto momentu a v istom zmysle reprezentujem, kam sme dospeli,“ vyjadrila sa.

O kostýmy pre predstavenie, ktoré zakomponovali do 21. storočia, sa postarala dizajnérka Rei Kawakubo z Commes des Garçons.