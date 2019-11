Vieme, kto vyhral Cenu ITAPA 2019: eZdravie

Najväčšia konferencia o informačných technológiách (IT) vo verejnej správe na Slovensku, ITAPA 2019, nie je len o expertoch, paneloch a odborných diskusiách. Na slávnostnom galavečere ITAPA boli udelené ceny za najlepšie projekty v troch hlavných kategóriách. Známi sú aj víťazi poslucháčskej Ceny Rádia Slovensko a DITEC Opportunity Award For IT Young Ladies.

Víťazom Ceny ITAPA 2019 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska získal projekt eZdravie od konzorcia firiem Asseco a Beset, LeikTec, LYNX, NESS Slovensko. Zadávateľom bolo Národné centrum zdravotníckych informácií. Projekt umožnil vytvorenie bezpapierového zdravotníctva, a to zdieľaním receptu, elektronickej lekárskej správy, pacientskeho sumáru bez toho, aby musel pacient doručiť papierovú verziu osobne svojmu všeobecnému lekárovi. Zmizla aj povinnosť tlačiť lekárske nálezy a správy, a tiež sa zaviedla archivácia zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe so zdokonaleným elektronickým podpisom. „Tento projekt považujem za veľký úspech, posunul nás v rámci európskeho priestoru na vysokú pozíciu – medzi krajiny, v ktorých tento systém majú a funguje,“ povedal pri oceňovaní Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií.

Na druhom mieste sa umiestnil projekt Elektronizácia potvrdení o návšteve školy, za ktorého riešením stojí spoločnosť DITEC na základe zadania od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Cieľ projektu je jasný už z názvu, potvrdenia o návšteve školy už viac nie je potrebné predkladať úradom na papieri. „Napriek tomu, že ľudia o potvrdeniach vedeli, mnohí z nich si ich napriek tomu pýtali na školách. Je však len otázkou času, kedy naplno nabehneme na nový systém. Plánujeme ho samozrejme rozšíriť z úradov aj na ďalšie inštitúcie,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová.

Tretie miesto získal projekt Zelená nafta 2019+. Riešiteľom je Atos IT Solutions and Services na základe zadanie od Pôdohospodárskej platobnej agentúry a ÚPVII. Projekt elektronicky integroval 8 potvrdení, ktoré predtým žiadatelia museli predkladať pri žiadosti o štátnu dotáciu pre zelenú naftu. Celý proces sa tak skrátil na približne 10 minút.

Čestné uznanie poroty získal projekt Lepšia obec od spoločnosti Resco. Jeho cieľom je zmeniť fungovanie obcí tak, aby si získali priazeň svojich obyvateľov. Umožňuje ľahké a rýchle vyriešenie podnetov, oznamov, zlepšuje aj komunikáciu s občanmi a úradníkmi medzi sebou navzájom.

Okrem uvedenej kategórie, boli na slávnostnom galavečere udelené aj ďalšie ocenenia:

Najinovatívnejší projekt v oblasti verejnej správy, životného prostredia alebo vedy a výskumu – SINO CLOUDclient od spoločnosti SINO je víťazom v kategórii projektov, ktoré využívajú najnovšie IT technológie na zefektívnenie fungovania verejnej správy. Cieľom bolo vyvinúť počítačové vybavenie pre zložité 2D a 3D projekty, ako aj zvýšiť výkon a znížiť náklady počítačov na školách, univerzitách a v organizáciách. Dôležitým prvkom projektu je aj výnimočná kybernetická bezpečnosť takýchto zariadení.

v kategórii projektov, ktoré originálne využívajú IT pre zvýšenie atraktívnosti a efektivity vzdelávania vyhrala Virtuálna anatómia od spoločnosti Virtuale Medicine. Výsledkom projektu je program, v ktorom môžu študenti medicíny študovať anatómiu cez 3D model ľudského tela. Projekt sa stal celosvetovým hitom a v čase spustenia išlo o absolútnu svetovú novinku tohto typu. Cena Rádia Slovensko – Projekt Inteligentná doprava v Žiline, ktorého zadávateľom je mesto Žilina a riešiteľom spoločnosť ALAM presvedčil tým, že prináša malé zmeny, no s veľkými dôsledkami. Systém umožňuje „podržať“ zelenú na križovatke, keď vozidlo MHD mešká, alebo prepne na červenú, keď ide skôr. Pre ostatných vodičov ide o niečo, čo si ani nevšimnú. Možno niekoľko sekúnd dlhšej zelenej signalizácie. Ale pre autobusy s desiatkami cestujúcich to znamená, že spoj príde načas.

