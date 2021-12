Vieme prví: Tento muž obsadí na Vianoce celé Nové Nivy!

Je to až neuveriteľné, ale rozvoj bratislavského nového centra pritiahol do zóny Nové Nivy spoločnosť, ktorú by ste tu nikdy nečakali. Po náročných vyjednávaniach si Nové Nivy za svoju centrálu vybral sám CEO jednej z najväčších spoločností na svete, ktorého pozná azda každý.

Štvrť, ktorá rozhodla

Rozhodnutie opustiť rodné Laponsko a presunúť centrálu do stredu Európy sa nerodilo ľahko. Komplexnosť štvrte Nové Nivy však zavážila. Spoločnosť Santa Labs sa aj napriek svojej niekoľko storočnej histórii snaží kráčať s dobou.

„Poviem vám, som v tomto biznise už stovky rokov a museli sme sa prispôsobiť. Máme čím ďalej viacej prianí, ktoré musíme každoročne splniť, a naša práca musí byť efektívnejšia, flexibilnejšia a aj príjemnejšia pre mojich kolegov a pomocníkov. Preto Nové Nivy,“ vyjadril sa Santa Claus. Spomenul tiež, že kultúru práce a pohľad na svojich zamestnancov musel zmeniť aj on. „Well-being je témou aj u nás. Pred Vianocami sme všetci extrémne vyťažení a preto potrebujeme prostredie, ktoré nám umožní rozvíjať náš potenciál na maximum,“ dodal.

Dobrí susedia z Nových Nív

Spoločnosť podpísala zmluvu na presne definovaný čas. Santa Labs tak budú súčasťou Nových Nív výhradne počas Vianoc. Pridali sa tak k úspešným firmám, ktoré tu buď už sídlia, alebo rovnako tento rok objavili čaro miesta podporujúceho wellbeing a efektivitu.

Známemu poskytovateľovi pracovných priestorov, HB Reavis, sa tento rok podarilo prenajať 55-tisíc metrov štvorcových a zmluva so Santa Labs je čerešničkou na torte tohto balíka. Z exkluzívneho suseda sa tak môžu tešiť firmy ako Swiss Re, ale aj jedna z posledných noviniek – medzinárodná technologická spoločnosť, ktorá bude sídliť v projekte Nové Apollo po jeho dokončení.

V najvyššej budove na Slovensku – Nivy Tower, odkiaľ bude Santa dozerať na tohtoročné Vianoce, našla tento rok svoje sídlo aj globálna firma ThermoFischer Scientific, ale aj Danone, Krone, či Keyence. Poslednú menovanú nájdete aj v rebríčku Forbes TOP 100 najrýchlejšie rastúcich spoločností.

Zóna Nové Nivy taktiež privítala známy startup Dedoles a mnoho ďalších firiem, ktoré svoje miesto našli v coworkingu HubHub, ale aj vo flexibilných priestoroch Qubes, ktoré nájdete rovnako v Nivy Tower.

