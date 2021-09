Vieme správne triediť obaly od čokolád a čokoládových výrobkov?

Obľúbená sladkosť, na ktorej si radi pochutnajú aj mnohí Slováci, má dnes svoj sviatok – 13. september je Medzinárodným dňom čokolády.

Hoci Slovensko nepatrí medzi najväčších konzumentov čokolády na svete, aj u nás záleží na tom, do akých obalov sa čokolády balia a či sa následne tieto obaly správne vytriedia a zrecyklujú. Podľa zistení OZV ENVI – PAK väčšina ľudí už vie tieto obaly správne triediť, občas sa ale stane, že sa objavia v nesprávnom koši.

Z údajov, ktoré vypublikoval Štatistický úrad, vyplýva, že každý obyvateľ Slovenska zjedol v minulom roku v priemere 3,9 kilogramu sladkostí z čokolády. Zjednodušene povedané, že každý z nás si 100 gramovú tabuľku čokolády dopraje približne trikrát do mesiaca. Najväčší konzumenti čokolády ale nie sú zo Slovenska, žijú vo Švajčiarsku, Rakúsku a Nemecku.

Obaly dnes triedime oveľa poctivejšie

Počas pandémie chodili ľudia do prírody častejšie a zvyčajne si so sebou vzali aspoň malé občerstvenie. Aj obaly zo sladkostí patrili v minulosti medzi tie odpady, ktoré ľudia v prírode často odhadzovali. Dnes sa situácia pomaly mení a ľudia si zvykajú na to, že čo si so sebou do prírody donesú, to si aj odnesú.

Dôležité je, aby potom doma obaly z čokolád a čokoládových výrobkov vyhodili do správneho kontajnera na triedený odpad. „Väčšinou sú čokolády a čokoládové výrobky balené do obalov z plastov, papiera alebo hliníkových fólií. Niektoré obaly sa skladajú z viacvrstvových materiálov, vtedy ich treba vytriediť do kontajnerov na nápojové kartóny, alebo podľa zložky, ktorá je v obale viac zastúpená. Ľudia dnes triedia oveľa poctivejšie, kvalita triedenia týchto obalov je na oveľa vyššej úrovni ako tomu bolo v minulosti,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka oddelenia komunikácie zo spoločnosti ENVI – PAK.

Snaha vychádza aj priamo od výrobcov

Výrobcovia cukroviniek sa čoraz s väčším dôrazom zameriavajú na to, aby produkovali menej obalových materiálov a tvorili menej odpadu. V dôsledku tohto trendu sa napríklad dvojvrstvové obaly čokolád, ktoré boli najskôr balené do staniolu a následne do papiera, zmenili na jednovrstvové, v mnohých prípadoch recyklovateľné. Spoločnosť Mondelēz, ktorá vo svojom bratislavskom závode ročne vyrobí 29 tisíc ton čokolády, uvádza, že v roku 2020 bolo až 94 % obalov vyrobených z recyklovateľných materiálov, do roku 2025 to má byť už 100 %.

„Udržateľnosť je pre nás dlhodobo veľkou tému. Dnes už väčšinu našich čokolád balíme do plastových a plne recyklovateľných obalov, ktoré majú vynikajúcu kvalitu nielen z hľadiska bezpečnosti a ochrany produktu, ale tiež predlžujú trvanlivosť čokolády,“ uvádza Jiří Šebek, Corporate & Government Affairs Manager spoločnosti Mondelēz pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko.

Kam patrí obal od čokolády?

Pred rozhodnutím, čo sa s obalom od čokolády alebo inej sladkosti stane, však stojí v konečnom dôsledku spotrebiteľ, preto je dôležité, aby bola verejnosť dobre informovaná o správnom triedení obalov. Spôsob triedenia sa môže v jednotlivých obciach líšiť. Preto je dôležité naučiť sa obaly správne triediť podľa pravidiel, ktoré platia v meste alebo obci, v ktorej žijeme.

Ako správne vytriediť nasledovné typy obalov?

