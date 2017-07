Viete, ako sa zbaviť ploštice posteľnej? Tieto tipy a triky vám zaručene pomôžu

reklama:

Ploštica posteľná je veľmi nežiadúci hmyz, ktorý sa často vyskytuje v domácnosti a je ťažké sa jej zbaviť. Tento hmyz prebýva s vami a možno o tom ani neviete. Vylieza v noci zo svojich škár a úkrytov a je zodpovedný za nepríjemné štípance a pľuzgiere pripomínajúce štípance od komára.

Čo vieme o ploštici posteľnej

Pravidelne sa vám vyskytuje mnoho štípancov každé ráno, ktoré nepríjemne svrbia? Je možné, že máte doma plošticu posteľnú, ktorá dokáže veľmi znepríjemniť bývanie.

Čo vieme o ploštici posteľnej:

Ploštica posteľná je parazit.

Ploštica posteľná je druh parazitu, ktorý vylieza hlavne v noci. Počas noci, keď je vy byte tma, ploštica vylieza zo štrbín kvôli potrave a parazituje na ľudskom tele.

Pije krv.

Ploštica sa živí krvou. Prisaje sa na hostiteľa. Výsledkom napadnutia plošticou je štípanec veľký asi 1 – 3 mm s výrazným začervenaním a pichavou bolesťou a rozsiahlejšie vyrážky. To, či máte doma ploštice, zistíte tak, že štípance sú povrchovo po celom tele pokožky, ktorá býva v noci odokrytá.

Výskyt ploštice.

Ploštica posteľná je hmyz, ktorý sa vyskytuje aj v čistom prostredí vašej domácnosti. Môže sa k vám dostať mnohými spôsobmi, ako napríklad v lete cez vonkajšie múry a otvorené okná, štrbiny a potrubia.

Kde sa ukrývajú ploštice?

Tento hmyz si so sebou môžete priniesť aj v starom nábytku, ale aj v batožine z dovolenky. Ploštice sa ukrývajú v štrbinách nábytku, matracoch, obrazových rámoch, ale aj v elektrických zásuvkách. Je ťažko viditeľná, je menšia ako mravec a dokáže naklásť veľké množstvo vajíčok.

Ako sa ich zbaviť?

Ako sa zbaviť ploštice posteľnej v byte? Zbavenie ploštice posteľnej potrebuje skutočne veľa trpezlivosti a práce, avšak nie vždy sa to napriek tomu podarí. Môžete vyskúšať týchto 5 rád, ktoré vám najúčinnejšie pomôžu s vyhubením ploštíc. Treba dávať pozor pri ich hubení, môžete ploštice len vyhnať k susedom a mali by ste, okrem vyliahnutých ploštíc, vyhubiť aj vajíčka tohto parazitu.

Pomôže krieda

Ak máte v byte ploštice, môžete ako prevenciu proti štípancom použiť obyčajnú bielu kriedu, ktorú nastrúhate v blízkosti postele, aby sa k vám ploštice v noci nedostali.

Vodná para

Ploštice sa ukrývajú v malých priestoroch a štrbinách nábytku, kde sa dá len ťažko dostať. Na vyhubenie ploštíc zaberie vodná para z parného čističa, ktorý si môžete kúpiť i požičať. Vyumývajte vodnou parou všetky škáry, vyššia teplota ploštice vyhubí.

Dezinfekcia

Bežné upratovanie v tomto prípade nebude stačiť. Je potrebné poodťahovať nábytok a dôkladne vyumývať a vydezinfikovať celý byt! Začnite s umývaním nábytku, podlahy a nezabudnite vyprať posteľné prádlo. Byt je potrebné dezinfikovať prípravkami určenými na hubenie ploštíc.

Lepiaca páska

Pomáha tiež len ako prevencia proti štípancom. Oblepte ňou nožičky postele. Ploštice sa nedostanú do postele po šmykľavom povrchu. Posteľ nemajte opretú o stenu.

Deratizácia

Najúčinnejším tipom, ako sa zbaviť nepríjemných ploštíc je, že si zavoláte na to profesionálov, ktorí sa postarajú o ich celkové zneškodnenie. Takáto dezinsekcia nie je úplne najlacnejšia záležitosť, ale je najúčinnejšia. Vyberte si spoľahlivú firmu, ktorá sa vám zaručí. Postup dezinsekcie je potrebný opakovať minimálne dvakrát.

Jedným zaujímavým tipom, ako sa chrániť pred štípancami ploštíc je starodávny postup prevencie. Niekedy si totižto ľudia pokladali fazuľové listy okolo postele. Tie mali slúžiť ako pasca na ploštice. Fazuľové listy majú pichľavé štetinky, ktoré dokážu nabodnúť nohy ploštice, takýmto spôsobom ploštica uhynie.

Nepríjemné ploštice si môžete jednoducho priniesť aj z výletu či dovolenky. Ploštice sa dokážu dostať do kufru, na oblečenie alebo aj do vašich topánok. Ak ste si nie istý tým, či ste prišli z dovolenky s takýmto neželaným suvenírom, tak urobte pár opatrení. Oblečenie je potrebné zabaliť do vreca, najlepšie vákuového obalu, zaviazať a postupne oblečenie treba prať na minimálnych 60 stupňoch a následne ožehliť. Batožinu by ste mali najprv zabaliť, povysávať a očistiť. Nezabudnite následne vyčistiť aj nádobu vysávača!