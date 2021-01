Viete, čo potrebujú bunky imunitného systému?

Žijeme v čase, keď malý, okom neviditeľný koronavírus, ovplyvnil všetky oblastí nášho života. Školské vyučovanie je prerušené, žiaci sa musia učiť doma, mnohé prevádzky majú obmedzenia vo svojej činnosti, a sociálny život je minimálny v rámci opatrení proti šíreniu nebezpečnej infekcie. Vďaka voľnému pohybu ľudí a tovaru sa nákaza rozšírila do celého sveta a nevedno kedy táto hrozba pominie.

Čo robiť aby sme sa ubránili pred infekciou?

Najlepšou ochranou pred infekčnými ochoreniami dýchacích ciest a tráviaceho traktu je zabezpečenie dobrej kondície nášho imunitného systému. Významnou látkou, ktorá dokáže imunitný systém účinne podporovať a udržiavať ho v aktívnom „pohotovostnom stave“ je vitamín C. Počas infekcie ho biele krvinky potrebujú 10-20 násobne viac ako keď sme zdraví. Je pre nich „palivom“, ktoré potrebujú, aby boli schopné čo najrýchlejšie prísť k miestu infekcie a zneškodňovať patogény (vírusy, baktérie). Problémom je, zabezpečiť vstrebanie vitamínu C do organizmu v potrebnom zvýšenom množstve.

Bežný vitamín C sa do krvi vstrebe len v obmedzenom množstve

Na vstrebanie bežného vo vode rozpustného vitamínu C z čreva do krvi sú potrebné aktívne prenášače (sodíkové ióny). Tých je v čreve obmedzené množstvo a preto sa pri jednorazovej dávke dokáže vstrebať len cca 200 mg vitamínu C, zvyšný vitamín C sa nevstrebe a vylúči z tela von. Podľa toho koľko ste ho užili môže podráždiť črevá a zaťažiť obličky oxalátmi.

V prípade choroby, napr. infekcie, 200 mg vitamínu C nie je dostatočné množstvo na zabezpečenie optimálneho fungovania imunity. Vtedy je potrebné zvýšiť príjem na 1 – 3 g vitamínu C za deň.

Len lipozomálna forma vitamínu C zabezpečí efektívne vstrebávanie

Zvýšenú potrebu vitamínu C vieme zabezpečiť najlepšie lipozomálnym vitamínom C, napr. v prípravku LIPO C ASKOR FORTE, ktorý má niekoľkonásobne vyššiu vstrebateľnosť z čreva do krvi oproti jeho bežným formám vrátane tých s postupným uvoľňovaním. Je to zabezpečené tým, že každá molekula vitamínu C je obalená vrstvou prírodných fosfolipidov, teda látok, z ktorých sú tvorené aj naše bunečné membrány. Tento tukový obal umožňuje vitamínu C ľahký prestup cez črevnú stenu do lymfatického systému a do krvi, kde sa postupne uvoľňuje a je pre bunky dostupný v priebehu 12 hodín po podaní.

Otestujte sa na vitamín C

Aby sme vedeli či potrebujeme „céčko“ do tela pridať, môžeme si urobiť rýchly a jednoduchý test vitamínu C z moču, pomocou testovacích prúžkov URO C KONTROL nachádzajúcich sa v každom balení lipozomálneho vitamínu C – LIPO C ASKOR (JUNIOR – sirup, FORTE – kapsule a tekutá forma).

Ak sa prúžok sfarbí do nejakého odtieňa zelenej farby, tak máte vitamínu C nedostatok, ak bude sfarbený do žlta, tak máte vitamínu C v optimálnom množstve. Najlepšie je merať si hladinu vitamínu C ráno po zobudení, alebo s dostatočným odstupom (6 a viac hodín) od užitia vitamínu C.

Čo zistil prieskum v Európe u zdravých ľudí?

Prieskum v Európe z roku 2011 zistil, že až pätina (20 %) inak zdravých obyvateľov Európy nemá dostatočný príjem vitamínu C. U chorých ľudí to je vyššie percento, čo potvrdil aj doktor Boris Hruškovič, imunoalergológ z Bratislavy. Vo svojej ambulancii zistil, že približne 50 % jeho pacientov má zníženú hladinu vitamínu C, pričom u niektorých bola hladina takmer na hranici skorbutu, tzn. veľmi nízka. Trpeli na opakované infekcie, alergie, ekzémy, astmu i na histamínovú intoleranciu. Po doplnení liečby vitamínom C vo vyššom množstve (v lipozomálnej a infúznej forme) sa ich stav výrazne zlepšil.

Potreba vitamínu C je u každého človeka individuálna, závisí od toho akým životným štýlom žije, či je chorý, po úraze alebo operácií, koľko má rokov a pod. Dôležité však je, sledovať si hladinu tohto dôležitého vitamínu a podľa potreby dopĺňať, aby bol organizmus odolný voči nástrahám dnešných dní.

