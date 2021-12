Viete, koho pozvať na svadbu?

Rozhodnúť sa, koho pozvať na svadbu môže byť jednou z najťažších častí plánovania vášho veľkého dňa. Bez toho to však nejde.

Takže, kto presne má byť na vašej svadbe? Začnite odpoveďami na dve veľmi dôležité otázky:

Koľko ľudí si môžete dovoliť pozvať?

Tu je to, čo musíte urobiť ako prvé: dobre a dôkladne sa pozrite na svoj rozpočet. Ak ste si ešte nerezervovali miesto, obvolajte vytipované miesta, aby ste získali predstavu, ako by mohla vyzerať cena za hosťa.

Koľko ľudí sa zmestí do vybraného priestoru?

Keď už viete, kde budete mať svadbu, zistite si maximálnu kapacitu. Tá je druhým určujúcim prvkom pri rozhodovaní, koho pozvať.

Aký zvoliť postup?

Plánovanie svadby býva vecou oveľa širšieho okruhu ľudí, ako by ste si mysleli. Okrem rodičov majú svoje predstavy možno aj starí rodičia, súrodenci a ktoviekto ešte. Dobrá rada – urobte si najprv predbežný zoznam len so svojím partnerom. Rozdeľte si potenciálnych hostí do kategórií a snažte sa dodržať, pokiaľ to len trochu ide, paritné zastúpenie každej rodiny.

Logicky, prvú časť pozvaných tvorí najbližšia rodina. Tou treba začať a postupne pridávať tých blízkych rodinných príslušníkov, ktorých tam naozaj chcete mať. Ďalej prejdite na svojich najbližších priateľov – tých, bez ktorých si svadbu jednoducho neviete predstaviť.

V tomto kroku sa môžete zamyslieť aj nad tým, ako by vyzeral váš svadobný zasadací poriadok. Môžete si skúsiť naplánovať, ako by ste usadili hostí a či by si všetci rozumeli alebo mali čo povedať pri stole.

Foto: Canva

Hostia, ktorých na svadbu musíte pozvať

Toto sú ľudia, bez ktorých si svadbu jednoducho neviete predstaviť. K pozvaným určite patria vaši rodičia a súrodenci, vaši najbližší priatelia, prípadne vaše deti. Do tejto „povinnej“ skupiny by mali byť zaradení aj manželia a deti vašich súrodencov, vaši svedkovia a družbovia a družičky.

Hostia, ktorých určite chcete pozvať

Toto sú výnimoční ľudia, s ktorými by ste najradšej strávili svoj svadobný deň a sú pre vás dôležití. Sem patria vaši starí rodičia, netere a synovci, najbližšie tety a strýkovia a širší okruh vašich kamarátov.

Foto: Canva

Hostia, ktorých by ste radi pozvali

Sú to hostia, ktorých pozvete, ak vám to rozpočet, alebo kapacitné dôvody dovolia – vaše tety a strýkovia, bratranci a sesternice, s ktorými sa až tak často nestretávate. Sem možno zaradiť aj kamarátov a starých priateľov, ktorých ste dlhšie nevideli, prípadne najbližších kolegov z práce. Zamyslite sa ale nad tým, ako dobre poznajú vášho partnera a ako veľa ich prítomnosť pre vás dvoch znamená.

Hostia, ktorých by ste asi mali pozvať

Sú situácie, a svadba medzi ne patrí, na ktorých by sa mohli, ale nie nevyhnutne, pozývať takpovediac z povinnosti napríklad susedia, pri cirkevnom obrade kňaz, alebo ľudia, ktorým ste boli na svadbe, kolegovia z práce a podobne. Treba to však dobre zvážiť.

Rátajte s partnermi a deťmi

Pri tvorení zoznamu hostí rátajte aj s ich partnermi. Nie ste povinní každého z vašich hostí pozývať aj s partnerom, ak ale majú vážny vzťah akéhokoľvek druhu (chodia dlho spolu, žijú spolu, sú zasnúbení atď.), mali by ste pozvať aj ich partnera.

Dôležitou otázkou pri plánovaní je, či pozvať na svadbu aj deti. Je to ťažké rozhodnutie, ale je iba na vás, či uprednostníte oslavu iba pre dospelých, alebo bude otvorená aj pre deti. Nie je proti bontónu požiadať hostí, aby deti nechali doma. Ak sa však rozhodnete pre svadbu bez detí, potom by nemali platiť žiadne výnimky. A ak vám niekto zavolá, či môže so sebou vziať svoje deti, dajte im vedieť, ako ste sa rozhodli, a držte sa toho.

Foto: Canva

Buďte féroví

Potom, čo ste si vytvorili vlastný predbežný zoznam zistite, koľko miest vám ešte zostáva a rozdeľte to rovnomerne medzi obe rodiny. Tu by ste mali výber hostí nechať na svojich rodičov, ale dajte im jasne najavo, že už nie sú k dispozícii žiadne ďalšie miesta.

Ak však financujú svadbu rodičia jedného či druhého zo snúbencov (prípadne spolu), treba im nechať väčší priestor. Aby sa predišlo nezhodám, bude férové, ak rozdelíte celkový požadovaný počet hostí na polovicu. Budúci manželia obsadia jednu polovicu svojimi priateľmi a blízkymi a druhú polovicu rovnomerne rozdelia medzi svojich rodičov. Tí si môžu v rámci svojej časti zoznamu pozvať, koho chcú.

Zoznamom svadobných hostí sa však vec nekončí. Aby bol kompletný, k menám bude treba priradiť adresy, prípadne ďalšie informácie, napríklad o nutnosti ubytovania a pod.

Až po odoslaní pozvánok na svadbu (asi štyri až šesť týždňov pred svadobným dňom) a dosiahnutí termínu, kedy by vám mali potvrdiť svoju účasť (dva až tri týždne vopred) budete mať konečný počet účastníkov. Ten bude dôležitý aj na vytvorenie zasadacieho poriadku.

Môže sa stať, že viacerí pozvaní sa z nejakého dôvodu na vašej svadbe nebudú môcť zúčastniť. Pre takéto prípady je dobré mať pripravený plán „B“ a z neho potom vybrať, koho z ďalších hostí budete môcť pozvať dodatočne.

After párty je riešenie

Je jasné, že na svadbu nebudete môcť pozvať naozaj všetkých, ktorých by ste chceli. Pre tých, ktorí sa na zoznam nedostali, prípadne nemohli z rôznych príčin prísť, sú ideálne after-párty. Môže ich byť niekoľko, budú aj menej nákladné, ale umožnia vám pozvať na ne každého – bratranca, kamaráta i spolupracovníkov. Aj to je jedna z možností, ako riešiť dilemu, koho pozvať na svadbu.

