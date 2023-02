Viete, kto je Najzamestnávateľ vo finančných službách?

Finančná skupina PARTNERS sa stala Najzamestnávateľom roka 2022 v kategórii Bankovníctvo, poisťovníctvo a audítorstvo. O jej víťazstve v ankete rozhodlo 17 500 hlasov z celkového počtu 29 135 hlasujúcich v rámci kategórie.

Profesijný rast, kvalitné produkty a služby, kolektív a dobré meno spoločnosti. Toto boli najviac oceňované pracovné benefity v PARTNERS.

Rebríček najatraktívnejších zamestnávateľov každoročne vyhlasuje pracovný portál Profesia.sk na základe hlasovania v ankete. Tá si tento rok pripísala rekordné čísla, keďže za najlepších zamestnávateľov hlasovalo takmer 120-tisíc ľudí, čo je v histórii ankety zatiaľ najviac. Verejnosť vyberala firmy spomedzi desiatich špecifických kategórií a oblastí podnikania.

Foto: PARTNERS

„Poskytujeme prvotriedne služby klientom, čo si vyžaduje vysokú úroveň odborných, obchodných a takisto manažérskych zručností. Aby mali naši ľudia stále chuť rozvíjať sa a dosahovať pracovné i osobné ciele, potrebujeme im vytvoriť atraktívne pracovné prostredie, ktoré ich na tejto ceste podporí. Ocenenie Najzamestnávateľ 2022 je pre nás potvrdením, že sa nám to darí,“ hovorí Jozef Bartánus, generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK. Podľa interných prieskumov zamestnanci a spolupracovníci PARTNERS oceňujú najmä príležitosť kariérneho rastu, a to pri jasných a transparentných pravidlách. „Spolupracovníkom ponúkame vysokú mieru slobody a flexibility pri práci. Znamená to, že to, ako sa bude ich kariéra vyvíjať a ako rýchlo budú dosahovať svoje osobné i pracovné ciele, majú naozaj len vo svojich rukách,“ dodáva.

Najlepšie výsledky v akejkoľvek oblasti sa dosahujú pri dlhodobej spolupráci. Aj v tomto smere má skupina PARTNERS ako Najzamestnávateľ 2022 navrch. „Máme veľmi stabilný tím zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú u nás dlhé roky, s mnohými spolupracujeme od založenia PARTNERS, čo bolo pred pätnástimi rokmi,“ dopĺňa J. Bartánus.

Foto: PARTNERS

Finančná skupina PARTNERS sa skladá zo spoločností PARTNERS GROUP SK, PARTNERS INVESTMENTS, PARTNERS ASSET MANAGEMENT, PARTNERS poisťovňa a PARTNERS GROUP Bulharsko. V rámci skupiny aktuálne pôsobí takmer 1 400 kvalifikovaných finančných sprostredkovateľov, ktorí sú pripravení pomôcť klientom s rozumným plánovaním financií v akejkoľvek oblasti. Či už ide o krátkodobé finančné ciele, napr. kúpa auta, dovolenka, alebo o dlhodobé, ako sú financovanie bývania, štúdium pre deti, zabezpečenie na dôchodok, zhodnotenie úspor, prípadne zabezpečenie príjmu. „Podľa posledného prieskumu až tretina dospelej populácie na Slovensku nepozná služby finančného sprostredkovania. Pritom by im mohli pomôcť s lepším plánovaním rodinných financií. V nasledujúcich rokoch preto plánujeme naše obchodné štruktúry ešte viac posilniť, aby sme naše služby dostali bližšie k ľuďom. Chceme priniesť čo najväčšiemu počtu klientov kvalitné finančné plánovanie a zdravé rodinné financie,“ dodáva generálny riaditeľ PARTNERS GROUP SK.

