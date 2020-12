Víkend v kinách bude patriť akčnému trileru Pre balík prachov od tvorcu seriálu Ozark

Ak sa dlhoročný bankový zlodej rozhodne zavesiť povolanie na klinec a napraviť krivdy, ktoré vykonal, mohlo by to dopadnúť dobre? V prípade najnovšej snímky herca Liama Neesona sa veci poriadne skomplikujú. Diváci a diváčky budú svedkami týchto komplikácií v kinách už od 10. decembra, keďže na plátna prichádza film Pre balík prachov.

Tom (Liam Neeson) sa zamiluje. Vďaka láske k sympatickej Anne (Kate Walsh) sa bankový zlodej rozhodne opustiť svet zločinu a sám seba udať FBI. Zároveň chce vrátiť peniaze, ktoré nelegálne získal, a vyhnúť sa tak väzeniu. Nepočíta s tým, že dvaja priradení agenti majú s jeho financiami iné plány… Okrem boja o očistu vlastného mena, začína pre Toma aj boj o holý život seba samého i milovanej ženy.

O obsadení hlavnej postavy mal režisér Mark Williams jasno prakticky od začiatku. „Keď sme dokončili rozvíjanie scenára, dostal som otázku, kto je ideálnou osobou na stvárnenie Toma. Moja odpoveď bola jednoduchá: Liam Neeson. Má všetky prvky, ktoré sú potrebné na to, aby to bol Tom – silný, akčný typ, ale tiež inteligentný a vtipný, so srdcom, ktoré tá postava vyžaduje,“ hovorí režisér, známy aj vďaka práci na mimoriadne úspešnom seriáli Ozark, ktorý je jeho scenáristickým i producentským dielom.

Liam Neeson spomína, že už scenár filmu ho upútal natoľko, že ho nedokázal pustiť z ruky: „Mám taký malý test, ktorý volám čajový test. Keď začnem čítať scenár, dostanem sa na šiestu stranu a poviem si: ó, musím si dať šálku čaju, nie je to dobré znamenie. Pri tomto scenári som sa dostal až na koniec a pomyslel si: musím si urobiť šálku čaju, to mi dá čas na premýšľanie.“

V snímke Pre balík prachov sa okrem Neesona môže publikum tešiť aj na Kate Walsh, známu zo seriálov Umbrella Academy či Klinika Grace. Očakávanú akčnú novinku, ktorej októbrové uvedenie odsunula druhá vlna pandémie, do kín prináša distribučná spoločnosť Continental film.

