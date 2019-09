Víkend v opere v znamení diamantov a bondoviek

Uplynulý víkend patril premiére jedinečného projektu Bondovky v opere. Skvelý spevácky výkon hlavných predstaviteľov Celeste Buckingham a Martina Madeja umocnil 100 členný orchester pod taktovkou dirigenta Opery SND Martina Leginusa. Organizátori nepodcenili ani autentické detaily patriace ku kultovej téme a Jamesovi Bondovi. Diamanty, ikonický model Aston Martin a krásne modelky ako „bond girls” vytvorili správnu atmosféru pre tento jedinečný umelecký zážitok. Na podujatí mohli návštevníci vidieť aj unikátne šperky a diamantový showroom ALO diamonds, od poprednej klenotníckej značky pôsobiacej na slovenskom a českom trhu už takmer 25 rokov.

Počas dvoch dní navštívilo Operu SND v Bratislave viac ako 1500 divákov, ktorí si bondovské večery nenechali ujsť. Na koncerte zaznelo pätnásť ikonických piesní, ktoré poznáme v interpretácii takých velikánov ako Louis Armstrong, Tom Jones, Paul McCartney, Nancy Sinatra, Adele, alebo Sam Smith.

Pieseň Writing´s On The Wall získala cenu Oscar od Americkej filmovej akadémie, počas tohto večera ju mali diváci možnosť počuť v podaní Martina Madeja. Ten svojim výkonom zanechal v divákoch hlboký dojem ocenený neutíchajúcim potleskom. No to už na scénu prichádzala Celeste Buckingham, ktorá počas oboch koncertov doslova zažiarila. Excelentný spevácky výkon totiž umocnil vzhľad hollywoodskej divy. O ten sa oba večery postarali šperky ALO diamonds v celkovej hodnote presahujúcej 210 tisíc eur. Len prsteň žiariaci na ruke Celeste počas sobotnej noci bol z kolekcie „1000 a jedna noc“ a zdobilo ho 416 rôznych diamantov s hmotnosťou 7,15 karátu. V orientálnom duchu kolekcie boli aj náušnice „Orient Midnight“ s 378 diamantmi v cene 48 247 Eur.

Dych vyrážajúca interpretácia slávnej piesne Golden Eye od americkej speváčky Tiny Turner v podaní Celeste Buckingham si zaslúžila aj prídavok po skončení predstavenia. K tomuto repertoáru neodmysliteľne patrila aj pieseň „Diamonds Are Forever”, ktorú Celeste zaspievala so šperkami obsahujúcimi viac ako 3000 diamantov. Vo foyer Slovenského národného divadla mali diváci možnosť nahliadnuť do sveta ALO diamonds vďaka jedinečnému showroomu, s desiatkami drahých šperkov. Veľkou inšpiráciou pre návštevníkov bol okrem drahokamov v showroome a krásnych žien aj legendárny bondovský automobil Aston Martin v limitovanej edícii DBS.

Neopakovateľný večer na červenom koberci si nenechali ujsť ani mnohé známe tváre, ako Dominika Cibulková s mamou Katarínou, manželom Michalom, Lenka Šóošová s partnerom, alebo guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír so synom.

Inzercia