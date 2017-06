Víkendy v Auparku Bratislava budú plné zliav

Bratislava, 8.6.2017 ( WBN/PR ) – Letný nákupný raj na vás čaká v Auparku Bratislava. Už túto sobotu, 10. júna štartujú obľúbené Hriešne dobré víkendy. Prinesú počas celého leta zvýhodnené ponuky od desiatok špičkových značiek.

Každý týždeň bude inak horúci

Vezmite kamarátku, mamu alebo partnera a užívajte si každý víkend až do konca prázdnin výhodné nákupy. Aupark Bratislava v spolupráci s magazínom Eva pripravil bohatú ponuku zliav od viac ako 50 značiek, medzi ktorými si príde na svoje každá trendsetterka. Pestrá ponuka sa bude každý týždeň meniť. Najbližšie sa môžete tešiť na znížené ceny a darčeky od značiek ako Clinique, Gaudi, Lindex, Nine West, Superdry, United Colors of Benetton, L’Occitane či Prolook a mnohých ďalších. Prehľad všetkých zliav nájdete na www.hriesnedobrevikendy.sk.

Navyše, bratislavský Aupark ponúka pre držiteľov vernostnej karty jedinečnú VIP službu v podobe poradenstva renomovaného štylistu Alexa Lindova. So svojim bohatými skúsenosťami poradí, ako si vybrať z množstva kolekcií tie správne kúsky. „Zostaviť šatník na mieru, ktorý nás vystihuje a zároveň nám aj lichotí, nie je jednoduché. V dnešnej širokej ponuke desiatok značiek, nie je navyše ľahké rozpoznať, čo je pre nás to pravé. Preto je vždy radosť vidieť, ako sa rodí osobitý štýl, som veľmi rád súčasnou tejto premeny,“ prezrádza Alex.

Ako fungujú Hriešne dobré víkendy?

1. Kúpte si najnovšie vydanie magazínu Eva (vychádza 6. júna). Každé číslo zahŕňa kupón s unikátnym kódom, ktorý je potrebný na uplatnenie zliav.

2. Pred nakupovaním navštívte stránku www.hriesnedobrevikendy.sk, kde zadáte svoj kód a následne sa zobrazia jednotlivé nákupné kategórie. Podľa svojich preferencií si vyberiete, o čo máte záujem, rozkliknete a zobrazia sa kupóny.

3. Pred nákupmi si kupóny buď vytlačte alebo uložte v mobile a vyrazte s nimi za obľúbenými značkami v Auparku Bratislava.

Zakrúžkujte si v kalendári dátumy 10.-11. jún a pripravte si poriadne veľkú nákupnú tašku a pohodlnú obuv. Letná návšteva Auparku sa oplatí.