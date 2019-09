Viktória Kužmová na US Open v debli naďalej pokračuje, Kovalík s Ramosom neprešli cez dvojky „pavúka“

Slovenská tenistka Viktória Kužmová postúpila do 3. kola štvorhry na grandslamovom turnaji US Open v New Yorku.

Slovensko-bieloruský pár Viktória Kužmová, Alexandra Sasnovičová v sobotňajšom dueli 2. kola pokoril americké duo Whitney Osuigweová, Taylor Townsendová za 84 minút 6:4, 6:2.

Cez druhé kole mužského debla naopak neprešiel Jozef Kovalík, ktorý spoločne so Španielom Albertom Ramosom-Viňolasom podľahli druhému nasadenému páru Lukasz Kubot a Marcelo Melo 3:6, 4:6.