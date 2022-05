Villarreal mal na dosah finále Ligy majstrov, Liverpool má stále šancu na zisk štyroch trofejí

Futbalisti španielskeho tímu Villarreal CF vlani ovládli Európsku ligu a v aktuálnej sezóne neboli ďaleko od toho, aby sa dostali do finále Ligy majstrov. Ich púť v boji o „ušatú trofej“ sa však napokon skončila v semifinále.

„Žltá ponorka“ po minulotýždňovej prehre na pôde FC Liverpool 0:2 viedla v utorkovej domácej po prvom polčase 2:0, no napokon anglickému súperovi podľahla 2:3. Do záverečného súboja sezóny LM postúpili „The Reds“ a v ňom 28. mája na parížskom Stade de France vyzvú Real Madrid alebo Manchester City, v prvom súboji triumfovali doma Angličania 4:3.

Zvrat v zápase

Villareal vstúpila do odvetného aktívne a už odmenou mu bol gól Senegalčana Boulayeho Diu už v tretej minúte. Krátko pred polčasovou prestávkou pridal poistku francúzsky stredopoliar Francis Coquelin. Po obrátke zverenci nemeckého trénera Jürgena Kloppa pôsobili ako vymenení, v 62. minúte skorigoval Brazílčan Fabinho a o vyrovnanie sa o päť minút neskôr postaral Kolumbijčan Luis Díaz.

Obrat Liverpoolu dokonal v 74. minúte senegalský reprezentant Sadio Mané. „Ak prehráte, je to smutné. Dnes (4. mája pozn. redakcie) sme v prvom polčase ukázali, že sme dobrý tím a vieme mať aj šance. Rozdiel sa napokon ukázal až v súčte dvoch duelov,“ stručne zhodnotil kouč Villarrealu Unai Emery podľa webu BBC.com.

Liverpool si postup skomplikoval

Na FC Liverpool čaká tretie finále za ostatných päť sezón. Tím z Anfieldu má stále šancu na zisk štyroch trofejí, keď už získal Ligový pohár a okrem Ligy majstrov je aj vo finále FA Cupu. V Premier League je druhý a na vedúci Manchester City stráca len jeden bod.

„Je to vynikajúce, pretože sme si postup veľmi skomplikovali. Očakávali sme, že sa toto môže stať. Chlapcom som to prízvukoval. No dostali sme dva góly a to je presný opak, toho čo chcete. Domáci boli skvelí, aj ich podpora z tribún. Hráčom som cez prestávku v kabíne povedal, že Villarreal má dynamiku, ale my máme skúsené mužstvo a musíme hrať na správnych miestach, byť flexibilní a musíme začať hrať futbal. A zrazu sme dali kontaktný gól a akoby sme ožili,“ povedal tréner Liverpoolu Klopp pre oficiálny web súťaže.