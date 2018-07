Vincenzo Nibali má po páde na Tour de France zlomený stavec, musí sa podrobiť operácii

LUGANO 26. júla (WebNoviny.sk) – Taliansky cyklista Vincenzo Nibali predčasne odstúpil zo 105. ročníka Tour de France, keď si po páde v 12. etape zlomil stavec.

Operácia urýchli liečenie

Podľa denníka La Gazzetta dello Sport podstúpi niekdajší víťaz „starej dámy“ v priebehu ďalšieho týždňa operáciu chrbtice, ktorá by mala zredukovať jeho bolesť a umožniť mu prípravu na tretiu Grand Tour sezóny – španielsku Vueltu.

„Po konzultáciách lekárskeho tímu družstva Bahrain-Merida s rôznymi špecialistami a dôkladnom vyšetrení zdravotného stavu Vincenza Nibaliho sme sa rozhodli, že jazdec podstúpi operáciu chrbtice, ktorá urýchli liečenie zlomeného stavca. Naplánovaný zákrok prebehne počas nasledujúceho týždňa v Taliansku,“ píše sa v oficiálnom stanovisku tímu Bahrain-Merida.

Pád v stúpaní na L’Alpe d’Huez

Tridsaťtriročný Nibali je momentálne doma vo švajčiarskom Lugane, kde nosí špeciálny korzet na spevnenie zranenej chrbtice.

Operácia by však mala odstrániť jeho problémy a do týždňa od jej absolvovania by sa mal zapojiť do tréningu. Cieľom skúseného Taliana je návrat na Vuelte, ktorá odštartuje 25. augusta. Následne sa bude rodák z Messiny pripravovať na svetový šampionát v rakúskom Innsbrucku, kde by mal byť lídrom reprezentácie.

Víťaz všetkých troch podujatí Grand Tour mal vysoké ambície aj na Tour de France 2018. V 12. etape s cieľom na L’Alpe d’Huez spadol v záverečnom stúpaní približne štyri kilometre pred finišom. V neprehľadnej situácii sa ocitol na vozovke a sám nedokázal presne vysvetliť, čo sa stalo. Nibali síce dokončil etapu, ale o pár hodín neskôr oznámil odstúpenie z Tour de France pre zlomeninu stavca.

