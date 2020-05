Virtuálne safari upozorňuje na potrebnú pomoc pre zvieratá v čase koronakrízy

Virtuálne safari sprostredkúvajú ľuďom prírodné parky, ktoré pre pandémiu nového koronavírusu nemôžu navštíviť, a zároveň upozorňujú na pomoc, ktoré africké safari potrebujú, keď nemajú turistov.

Niektorí prevádzkovatelia vysielajú na sociálnych médiách dianie zo svojich safari parkov a dúfajú, že tak pomôžu udržať pozornosť ľudí smerom k ohrozeným a ďalším druhom voľne žijúcich zvierat.

Gaučové safari

Zamestnanci rezervácie Ol Pejeta v Keni napríklad vytvorili takzvané „Gaučové safari“, v rámci ktorého jazdia autom po areáli a s pomocou smartfónu nahrávajú tamojšie dianie.

„Jedným zo spôsobov, ako sa snažíme byť inovatívni, je pozerať sa na virtuálne spôsoby, ako priviesť divočinu do domovov ľudí, do ich televíznych prijímačov a do ich telefónov,“ vysvetlil výkonný riaditeľ rezervácie Richard Vigne.

Vzácne druhy

Diváci a diváčky prostredníctvom Gaučového safari môžu vidieť napríklad posledné dve žijúce samice nosorožca tuponosého severného (Ceratotherium simum cottoni). Vedci sa snažia tento druh nosorožcov zachrániť, a to s pomocou mimotelového oplodnenia vajíčok spomínaných samíc a zmrazených spermií už mŕtvych samcov.

Podľa tvorkyne virtuálneho safari v Ol Pejeta, študentky zoológie Ellie Jones-Perrott, je „veľmi dôležité naďalej zvyšovať povedomie“. Ich snahy však miestami komplikuje obmedzený internet vo vidieckych oblastiach, pre ktorý takéto živé vysielania môžu byť nestabilné.

„Pripojenie môže byť niekedy náhodné, vypadáva nám signál hlavne, keď vidíme zaujímavé veci, ako napríklad leoparda, ktorý často žije v kroví. Je ťažké vysielať naživo bez prerušovania,“ skonštatovala Jones-Perrott.