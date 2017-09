Viskupič bude kandidovať za trnavského župana, v prípade zvolenia sa vzdá mandátu poslanca

TRNAVA 4. septembra (WebNoviny.sk) – Kandidatúru na post predsedu Trnavského samosprávneho kraja oznámil v pondelok poslanec Národnej rady SR Jozef Viskupič (OĽaNO). V prípade zvolenia za predsedu by sa vzdal svojho poslaneckého mandátu.

Okrem hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Viskupiča podporujú aj strany Sloboda a Solidarita, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola. Spoločne pôjdu aj do volieb krajských poslancov. Na spoločnej kandidátke bude napríklad aj ďalší poslanec parlamentu Alan Suchánek (OĽaNO) alebo bývalí primátori Trnavy Štefan Bošnák a Vladimír Butko (obaja KDH).

Cesty v žalostnom stave

V Trnavskom kraji nastal podľa Viskupiča čas na zmenu. Úrad Trnavského samosprávneho kraja a jeho predseda Tibor Mikuš podľa nehou významnou mierou prispeli k tomu, že väčšina verejnosti vníma vyššie územné celky ako zbytočné.

„Potenciál nášho kraja nie je dostatočne využívaný. Ako príklad môžem uviesť cestovný ruch a turizmus. Susedíme s tromi krajinami, Česká republika, Rakúsko a Maďarsko, čo ponúka jedinečnú príležitosť pre rozvoj turizmu, cyklociest, turistických chodníkov a prepotrebnej integrovanej regionálnej dopravy,“ skonštatoval Viskupič.

V žalostnom stave sú podľa neho aj cesty v Trnavskom kraji, chýbajú riešenia problémov na cestách v Hlohovci, nehýbe sa dlhé roky nakreslený projekt obchvatu Senice.

„V Hlohovci, kde čelia dopravnému preťaženiu, sa od súčasného vedenia kraja dočkali odpovede, že akékoľvek riešenie nových mostov a obchvatov je nad sily kraja. Pýtam sa teda, načo nám je taký kraj a taký župan? Ja som odhodlaný túto situáciu zmeniť,“ vyhlásil Viskupič.

Najvážnejšia priorita

Za jednu z najvážnejších priorít označil zlepšenie hospodárenia, aby si kraj nemusel k vyrovnanému rozpočtu pomáhať úvermi. Pripomenul, že celková suma dlhu Trnavského samosprávneho kraja dosiahne ku koncu roka 59 miliónov eur a v rebríčku hodnotenia finančného zdravia INEKO je tretí najhorší.

„Pre kraj, v ktorom sídli Peugeot, Samsung a do ktorého prichádza Amazon sú to neakceptovateľné parametre,“ dodal Viskupič. Viskupič má 41 rokov, do politiky vstúpil spoločne so svojím bratrancom Igorom Matovičom v roku 2010 na kandidátke SaS. Od roku 2012 je poslancom za hnutie OľaNO.

O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja sa mieni uchádzať aj kandidát Mosta – Híd, štátny tajomník ministerstva kultúry Konrád Rigó. Očakáva sa aj kandidatúra terajšieho predsedu Tibora Mikuša, ktorého zrejme podporí aj najsilnejšia strana Smer – SD.