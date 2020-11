Viskupič chce opatrenia proti koronavírusu na regionálnom princípe, SaS zverejní svoju víziu

V boji s koronavírusom je potrebné zmeniť princíp fungovania z celoštátneho na regionálny. Uviedol to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy predseda Výboru Národnej Rady SR (NR SR) pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS).

Ako ďalej priblížil, Slovensko potrebuje rozumné opatrenia, ktoré budú fungovať. Podľa neho je koronavírus na Slovensku rozšírený veľmi diferencovane. Základom je preto zmeniť princíp fungovania z celoštátneho na regionálny a je potrebné reagovať na konkrétnu situáciu tak, ako sa v jednotlivých regiónoch vyvíja.

Matovičov sľub Sulíkovi platí

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) potvrdil, že naďalej platí jeho verejný prísľub Richardovi Sulíkovi (SaS), že ak príde od nedele s plánom, ktorý zníži do 30. novembra sedemdňový priemer nových prípadov pod hranicu 750, okamžite mu prenechá vedenie boja s COVID-19. V tejto súvislosti Viskupič uviedol, že strana SaS svoju víziu zverejní v priebehu budúceho týždňa.

Predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet si myslí, že strana SaS vydrží v koalícii do konca volebného obdobia. „Každá koalícia je ťažká, najlepšie riešenia vždy vznikajú z diskusií a možno niekedy aj z hádok. A samozrejme to niekedy počuť, možno by mohlo menej, ale stáva sa to, takáto je doba, ale pracujeme a fungujeme,“ povedal Viskupič. Domnieva sa, že komunitné testovanie, tak ako bolo predstavené nebol dobrý nápad. „Za tým si stojíme aj celá strana,“ dodal Viskupič. Domnieva sa, že potrebné je riešiť ohniská a je potrebné ich riešiť rýchlo, preto sa celý prístup musí zmeniť na regionálny.

V tejto súvislosti uviedol podpredseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet, exminister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD), že plošné testovanie považuje za neúčinné. Podľa Viskupiča však plošné testovanie malo zmysel, podľa neho to pomohlo celému svetu, ako ďalej riešiť koronakrízu. Zároveň sa podarilo identifikovať infikovaných ľudí.

SaS bola proti predlžovaniu núdzového stavu

Kamenický zároveň súhlasí s tým, že od pondelka 16. novembra sa otvoria napríklad divadlá, kiná či kostoly. Kritizuje však núdzový stav. Podľa neho je potrebné spoločnosť upokojiť, je potrebné dodržiavať opatrenia, nosiť rúška, dodržiavať odstupy. „S koronavírusom sa musíme naučiť žiť,“ dodal. V tejto súvislosti Viskupič uviedol, že aj strana SaS bola proti predlžovaniu núdzovému stavu. Ak by sa podľa neho predĺžil núdzový stav regionálne, vtedy to dáva zmysel.

„Myslím si, že prvé, čo by sme mali najviac uvoľňovať, je školstvo,“ priblížil Viskupič. Vzdelanie je podľa neho najuniverzálnejšia a najcennejšia hodnota a je potrebné urobiť všetko preto, aby súčasťou uvoľňovania bolo školstvo.

Viskupič na záver dodal, že celý plán obnovy by mohol Slovensku pomôcť. Ak sa urobia dobré reformy, krajine to pomôže. „Na pláne obnovy sa robí a verme, že bude podaný čím skôr,“ skonštatoval.