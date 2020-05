Viskupič považuje zákaz nedeľného predaja za krok proti ekonomike, Smer hľadal dohodu s obchodníkmi

Na nevhodnosti trvalého zákazu nedeľného predaja v období oživovania ekonomiky po koronakríze sa zhodli predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS) a viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský.

Viskupič v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) O 5 minút 12 poukázal na to, že podľa prieskumu inštitútu INESS by takýto krok znamenal stratu približne 4-tisíc pracovných miest.

Sviatky nemali vplyv na zamestnanosť

Podľa jeho slov je dnes najdôležitejšie riešiť ekonomickú krízu, pretože zdravotnú sme v podstate už zvládli. „Teraz pokračovať v zákaze nedeľného predaja, respektive ho uzákoniť, je niečo, čo ide vyslovene proti ekonomike,“ konštatoval.

Podpredseda strany Smer – sociálna demokracia Juraj Blanár však uviedol, že jeho strana dlhodobo tému zákazu nedeľňajšieho predaja otvárala aj v období, keď vládla, ale vždy hľadala dohodu s obchodníkmi. Vtedy podľa neho urobila prvú fázu, a to zatvorenie obchodov cez štátne sviatky.

Dodal, že sa tvrdilo, že sa zvýši nezamestnanosť, ale opak bol pravdou a nezamestnanosť sa dostala pod 5 percent. Viskupič však oponoval tvrdením, že zatvorenie obchodov počas niekoľkých sviatkov v roku naozaj asi nemá nijaký výrazný vplyv na zamestnanosť, ale ak by sa zavreli počas 52 či 53 nedieľ, tak by to skutočne mohlo znamenať prepúšťanie.

Príklad z Rakúska a Nemecka

Myšlienku trvalého zákazu predaja počas nedieľ podpredseda Smeru odôvodnil aj príkladom Rakúska a Nemecka, kde sú v nedeľu obchody už dlhodobo zatvorené. Poznamenal pritom, že v Rakúsku zákaz nedeľného predaja viedol k rapídnemu rastu domáceho cestového ruchu.

Podľa Lelovského sa však teraz nachádzame v úplne inej situácii, ako sme sa nachádzali pred dvomi či tromi rokmi. Uviedol, že vtedy bol jednoznačný rast tržieb, rástli platy a klesala nezamestnanosť. „Akékoľvek opatrenia, ktoré mohli byť atraktívne v čase ekonomickej prosperity, sa môžu veľmi ľahko ukázať ako negatívne v čase ekonomického prepadu,“ dodal.