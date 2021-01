Víta vás brexit. Holandskí colníci zhabali britskému vodičovi šunkové sendviče

Odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) priniesol množstvo zmien, ktoré budú v nadchádzajúcom období odkrývať svoje pozitívne, ale aj negatívne stránky.

Británii a EÚ sa pred koncom minulého roka podarilo schváliť obchodnú dohodu, ktorá zabezpečí, že obe strany budú môcť navzájom naďalej obchodovať bez ciel a kvót.

Z Británie sa však ozývajú kritické hlasy, ktoré spochybňujú nastavenie vzájomných vzťahov. Tie, ako dokazuje nedávny prípad z Holandska, môžu priniesť aj kuriózne situácie.

Sendvičová kauza

Holandskí colníci zhabali vodičovi prichádzajúcemu z Veľkej Británia sendviče a ďalšie jedlo. Konali tak pritom v súlade s nariadeniami, ktoré sa viažu k brexitu.

Jeden z vodičov, ktorý prišiel z trajektu z Británie, mal pri sebe aj sendviče so šunkou zabalený v alobale. „Mohli by ste zobrať šunku a chlieb mi nechať?“ spýtal sa vodič mužov v uniformách a so zbraňami okolo pása.

Odpoveď jedného z nich ho však nepotešila. „Nie, všetko vám zoberieme. Víta vás brexit, pane. Je mi to ľúto,“ vyjadril sa. „Ó môj Bože,“ reagoval vodič.

Celý prípad zachytili aj na video, z ktorého je zjavné, že situácia colníkov i vodiča napokon pobavila.

Usmernenie britskej vlády pre vodičov cestujúcich do štátov Európskej únie uvádza, že „od 1. januára 2021 nie je možné vziať si so sebou výrobky živočíšneho pôvodu, ako sú napríklad výrobky obsahujúce mäso alebo mlieko (sendvič so syrom a šunkou)“.

Systém zlyháva