Vitalita, kvalita, intimita, precíznosť pohybu i humor – to všetko ponúkne v programe festival Bratislava v pohybe

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe ponúkne tohto roku vzorku spektra súčasného tanca v Izraeli. Výber zachytáva vitalitu, kvalitu, precíznosť pohybu, ľahký humor i intímnu výpoveď, to všetko predvedú izraelský súbor Vertigo a umelecké osobnosti Nir Vidan, Niv Sheinfeld a Oren Laor. Osem festivalových večerov, deväť skupín a sólistov v Hlavnom programe potvrdzuje medzinárodný charakter festivalu – tanečníci/tanečníčky pricestujú aj z Belgicka, Talianska a Česka. Na 26. ročníku festivalu vystúpia aj slovenskí umelci. Tohtoročná Bratislava v pohybe sa začne už 4. októbra a potrvá do 22. októbra. Sprevádzať ju bude originálna kampaň, podľa ktorej sa súčasného tanca netreba báť.

„V ponuke festivalu bude aj veľmi zaujímavý česko-slovenský večer, v ktorom uvedieme dve výrazné osobnosti oboch scén. Dve sólové performancie v podaní Terezy Ondrovej a Martina Kilvádyho budú určite lahôdkou pre divákov. Sólo Terezy je jedným z troch, ktoré na tohoročnom festivale predstavujú tvorbu mladých choreografov vybraných z ponuky TOP 20 siete Aerowaves a tiež bolo ocenené na Českej tanečnej platforme. Martin uvedie svoje sólo v premiére a dá sa povedať, že bolo vytvorené pre festival a slovenské publikum. Jeho inšpiráciou sú hity slovenskej pop music osemdesiatych a deväťdesiatych rokov, ktoré osvieži svojim pohybovým majstrovstvom,“ povedala umelecká riaditeľka a zakladateľka festivalu Miroslava Kovářová. Spomínaný program sa uskutoční v piatok 14. októbra 2022 o 20.00 hod. v A4 – priestore súčasnej kultúry. Sólo Martina Kilvádyho uvedie festival aj v Žiline v spolupráci s partnermi zo Stanica Žilina-Záriečie, čím druhý rok vykročí aj mimo hlavné mesto.

Slovenským zástupcom v Hlavnom programe je aj zoskupenie mimoOS&KOL. s tanečným kvintetom TETSU (The Energy That Shapes Us), ktoré má byť oslavou pohybu a životnej energie, na programe festivalu je vo štvrtok 20. októbra 2022 o 20.00 hod. v Novej Cvernovke – Telocvični.

Prvý večer bude v utorok 4. októbra 2022 o 19.00 hod. v Sále činohry v Slovenskom národnom divadle (SND) patriť belgickému súboru Peeping Tom. Podľa Miroslavy Kovářovej dokážu na javisku vyčarovať plnokrvné obrazy, silnú atmosféru, ich tanečníci akoby popierali limity pohybu tela. Do Bratislavy pricestujú na festival už po tretí raz, tentokrát s inscenáciou Diptych, ktorá sa okrem iného vyznačuje špecifickou scénografiou pripomínajúcou filmové kulisy.

„Našou snahou bolo zaujať realistickými situáciami a hyperrealistickou scénou a rekvizitami. Od začiatku bol pre nás s Gabriellou veľmi dôležitý príbeh, scenár. Máme radi niečo viac než abstraktný pohyb. Máme radi príbehy, ktoré sa odohrávajú na realistických miestach a radi ideme do hĺbky príbehu,“ povedal pre festival Franck Chartier, ktorý súbor v roku 2000 zakladal a spolu s Gabrielou Carrizo je umeleckým riaditeľom Peeping Tom.

Zámerom dramaturgie festivalu je predstaviť viac umelcov z jednej krajiny, teda ukázať akúsi vzorku spektra tanca danej krajiny. V tomto roku to bude Izrael. „Náš výber je pomerne široký, od predstavenia, ktoré demonštruje úžasnú vitalitu, kvalitu a pôsobivosť tanca ako umeleckej formy v podaní skupiny Vertigo, cez tanečnú performanciu Niv Sheinfelda a Oren Laora, ktorá nám s ľahkým humorom pripomenie hudbu a myšlienky osobností 20. storočia, až po intímnu výpoveď Nir Vidana, ktorý s precíznymi pohybmi tela komponuje presvedčivé obrazy,“ zosumarizovala izraelskú časť Hlavného programu Miroslava Kovářová, ktorá mala príležitosť porozprávať sa pred začiatkom festivalu s Noou Wertheim, ktorá je od roku 1992 umeleckou riaditeľkou Vertigo Dance Company spolu s manželom Adim Sha´alom.

Niv Sheinfeld a Oren Laor. Foto: Bratislava v pohybe

„Tvorba je dialóg, aj keď chceš byť veľmi spirituálna a prepojená, si v dialógu so svetom. Tanečníci v období tvorby prechádzali veľmi zlomovými okamihmi. Dialo sa veľa vecí. Niektorí boli v panike, lebo si hovorili, že je to koniec ich kariéry, pretože majú tridsať či štyridsať rokov a ich aktívny umelecký život sa skončil. A ja som tieto pravidlá prírody, ten pohyb smerom dnu a smerom do vesmíru využila. Bolo to veľmi spirituálne a tiché obdobie,“ povedala Noa Wertheim o vzniku inscenácie PARDES, ktorú v nedeľu 16. októbra 2022 o 19.00 hod. predstavia v Sále činohry SND.

Trailer festivalu:

Komunikačnú kampaň pre festival Bratislava v pohybe robila aj tohto roku agentúra Slovák & Friends, spolu s organizátorkami festivalu sa zamerali na odbúranie predsudkov, bariér a posmelenie publika smerom k súčasnému tancu. „Povedzme si to rovno – ľudia sa súčasného tanca boja. Čítame knihy, počúvame hudbu, sledujeme filmy, podaktorí dokonca chodíme do divadla, ale až tak často nepočujeme – dnes večer si dám súčasný tanec, nepridáš sa?,“ vraví Róbert Slovák, kreatívny riaditeľ agentúry Slovák & Friends. „K najväčším bariéram patrí obava, či vôbec pochopíme, čo sa na javisku odohráva. V kampani sme sa teda zamerali aj na prekonanie strachu a bariér, ktoré ľudí zbytočne oberajú o nové zážitky a emócie,“ približuje Róbert Slovák. Spomínanú kampaň festival komunikuje prostredníctvom sociálnych sietí.

HLAVNÝ PROGRAM

4. 10. 2022 19.00 hod. Činohra SND

Peeping Tom (Belgicko)

DIPTYCH

Tanečné divadlo, v ktorom žijú postavy v mikrokozme medzi realitou a predstavou, v temnom, rušivom, bizarnom, ale fascinujúcom svete. Stredobodom inscenácie je extrémny pohybový jazyk, interpretovaný vynikajúcimi tanečníkmi a tanečníčkami, svojimi výkonmi popierajúcimi limity tela. Unikátna scénografia pripomína filmové kulisy a súčasťou je aj priznaná zmena scény medzi dvoma časťami tohto výnimočného tanečného diela.

8. 10. 20.00 hod. A4

Nir Vidan (Izrael)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Strohý, čiernobiely vizuál tohto sóla s premyslenou dramaturgiou umožňuje vyniknúť precíznym pohybom tela v brilantnom tempe. Je akousi neustále sa vyvíjajúcou experimentálnou entitou, permanentne sa meniacim útvarom. Vidan maľuje presvedčivé obrazy, do ktorých transformuje spomienky súvisiace so sexualitou a hanbou, hrá sa so zmyselnosťou a abstrakciou, erotikou a absurdnosťou, intimitou a obscénnosťou.

(upozornenie: čiastočná nahota)

Nir Vidan. Foto: Dieter Hartwig

14. 10. 20.00 hod. A4

Tereza Ondrová (Česká republika) & Francesca Foscarini (Taliansko)

CALL ALICE

Česko-taliansky duet vznikol počas pandémie v roku 2020. Mimoriadna situácia prinútila tvorkyne hľadať nové spôsob komunikácie „na diaľku“ cez platformu Zoom, ktorú napokon využili ako súčasť inscenácie. Na ceste medzi dokumentom a intímnou výpoveďou, vlastným telom a osobnou skúsenosťou sa dotýkajú množstva tém súvisiacich so ženskou psychikou a pocitmi osamelosti i zraniteľnosti, ktoré sa v aktuálnej dobe intenzívnejšie vynárajú na povrch.

Martin Kilvády (Belgicko/Slovensko)

NOS TAL-Žííí

(keď tie hitovky srdcovky solídne drapnú)

Slovenská pop-music osemdesiatych a deväťdesiatych rokov inšpirovala Martina Kilvádyho k vytvoreniu sóla, ktorým nás presvedčí o svojich zručnostiach a majstrovstve ovládania pohybu tela, rozohrávajúcom partitúru čistého tanca v širokej dynamickej škále. Jeho tanec nám ponúka svieži nadhľad na nostalgické spomínanie.

16. 10. 19.00 hod. Činohra SND

Vertigo Dance Company (Izrael)

PARDES

Pardes znamená raj. Inscenácia vznikla počas pandémie a vedie nás do nášho vnútra. Hudba, ktorej autorom je známy perkusionista Itamar Doari, spolu s dynamickým pohybom tanečníkov a tanečníčok unáša publikum do meditatívneho stavu, niekde ku koreňom, k podstate človeka, do skrytých zákutí duše.

Vertigo Dance Company. Foto: Yoel Levy

17. – 18. 10. 20.00 hod. Štúdio SND

Niv Sheinfeld & Oren Laor (Izrael)

ART ATTACK

Art Attack je oslavou tanca, hudby a inšpirujúcich myšlienok osobností 20. storočia. Citované texty a hudba osemdesiatych rokov minulého storočia boli podnetom pre vytvorenie dynamickej performancie, prostredníctvom ktorej nám autori úprimne a s ľahkosťou okorenenou jemným humorom pripomínajú, že umenie má silu, ktorá nami pohne a má aj zmysel a schopnosť formovať komunity i spoločnosť.

20. 10. 2022 20:00 hod. Nová Cvernovka – Telocvičňa

mimoOS&KOL. (Slovensko)

TETSU (The Energy That Shapes Us)

TETSU je tanečný kvintet, ktorý vznikal v úzkom prepojení s hudobnou kompozíciou.

TETSU je oslavou pohybu a životnej energie. Je energiou, ktorá nás tvaruje.

TETSU je železom, ktoré kuje päť tancujúcich tiel v atmosfére meniacich sa dynamických, tonických a rytmických fáz hudby.

22. 10. 20.00 hod. A4

Philippe Kratz (Taliansko)

OPEN DRIFT

Prechod, prenos a zdieľaný priestor nadobúdajú v Open Drift špeciálnu a určujúcu úlohu. Vychádzajúc z ikonického sóla „umierajúcej labute“ Michaila Fokina a Anny Pavlovej z roku 1905, ide o nový pohľad na starú tému s mladými interpretmi a interpretkami, pripomínajúcimi nám vzrušenie a kúzlo, ktoré môžu priniesť nové začiatky. Dve bytosti, akoby boli rozhodnuté vyťažiť zo stretnutia čo najviac, vedia, že ich spojila náhoda, ale aj to, že na krátku chvíľu sú jedinými svedkami vzájomnej existencie pred tým než budú opäť odlúčení, odpojení a neznámi a potenciálne transformovaní k lepšiemu.

Cassiel Gaube (Belgicko)

SOIREÉ D´ETUDES

Cassiel Gaube vytvoril dielo, ktoré v neustále sa vyvíjajúcej a rozširujúcej sa sérii etúd skúma bohatú slovnú zásobu House Dance. Podobne ako v hudbe, aj jeho tanečné etudy skúmajú a experimentujú s možnosťami tanečnej techniky House Dance. Tanečníci a tanečníčka, majúci skúsenosti so Street Dance, vychádzajú z bežne známych pohybov a hľadajú variácie krokov a invenčné spôsoby ich skĺbenia. Spolu s nimi sa Cassiel snaží odhaliť gramotnosť, ktorú táto prax vyžaduje a produkuje.

Hlavný program festivalu je zverejnený aj na webovej stránke www.abp.sk. Vstupenky i permanentky na všetky predstavenia Hlavného programu sa dajú zakúpiť na stránke www.abp.sk alebo https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/bratislava-v-pohybe-2022/.

Festival ponúka aj Sprievodný program, ktorý sa začne 12. októbra 2022 a obsahuje šesť podujatí zameraných na umenie, vzdelávanie a popularizáciu tanca.

Záštitu nad 26. ročníkom prestížneho festivalu prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, po tretí krát získal dotáciu od Mesta Bratislavy v rámci podpory strategických kultúrnych podujatí a novým strategickým partnerom sa stala Nadácia Tatra banky. Destinačným partnerom festivalu je Bratislava Tourist Board.

Asociácia Bratislava v pohybe je občianske združenie pracujúce v oblasti profesionálneho rozvoja súčasného tanca. Hlavnou aktivitou ABP je organizácia medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, jeho 26. ročník sa uskutoční v októbri 2022. Okrem predstavení festival prináša sprievodný program aktivizujúci komunitu a širokému spektru publika približuje súčasný tanec jeho uvádzaním vo verejnom priestore mesta. ABP reprezentuje slovenské tanečné umenie v medzinárodnom kontexte a rozvíja medzinárodnú spoluprácu.

Foto: Bratislava v pohybe

Zuzana Golianová

Mediálna podpora festivalu Bratislava v pohybe

Informačný servis