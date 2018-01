Vitamín C – ako ho nepoznáte

BRATISLAVA 4. januára 2018 (WBN/PR) – Vitamín C prináša veľa výhod, pozitívne ovplyvňuje fungovanie celého organizmu. Vďaka nemu máme dosť energie na psychické i fyzické aktivity, udržuje nás v dobrej nálade, ovplyvňuje náš imunitný systém, podporuje vstrebávanie železa, ktorý je potrebný na prenos kyslíka v červených krvinkách. Podporuje tiež hojivé procesy, správnu kvalitu šliach, svalov, kĺbov, pokožky a cievnej steny, ktorá je dôležitá v prevencii kardiovaskulárnych ochorení . Netreba zabúdať aj na to, že vitamín C je dôležitým antioxidantom v našom tele a chráni bunky pred ich poškodením voľnými kyslíkovými radikálmi. Znižuje tak proces starnutia spojený s degeneratívnymi procesmi v organizme.

To, že je vitamín C je pre organizmus veľmi dôležitý, sa presvedčili v minulosti aj námorníci, ktorí mali stravu chudobnú na čerstvé ovocie a zeleninu. Preto trpeli na skorbut a zomierali. Hoci je vitamín C telu vlastná látka, telo si ho nevie samé vytvárať, a preto je nevyhnutný jeho prísun z potravy.

Zvýšené hladiny vitamínu C si vedia poradiť s infekciami

Vplyv vitamínu C na imunitný systém je známy už dávno. Práve preto v období chrípok a prechladnutí je dôležité konzumovať potraviny s vysokým obsahom vitamínu C, ako sú citrusové plody, kiwi, čierne ríbezle, petržlen, paprika a mnohé ďalšie.

Vedci dokázali, že vitamín C v dostatočných dávkach (500 mg – 1g) má v prevencii a v boji s vírusovými, kvasinkovými a bakteriálnymi ochoreniami významné miesto. Americká akadémia pre alergie, astmu a imunológiu uskutočnila štúdiu vplyvu vitamínu C na imunitný systém.1 V klinickom pokuse na skupine 12-tich dobrovoľníkov, ktorí dostávali jeden gram vitamínu C denne počas dvoch týždňov, sledovali parametre imunity. Zistili zvýšenie počtu špecifických bielych krviniek, ktoré ničia infikované bunky a tiež produkciu takých látok, ktoré chránia zdravé bunky pred infekciou. Podávanie vitamínu C znížilo aj náchylnosť organizmu k alergiám.

Z výskumu vyplýva že vitamín C má schopnosť zvyšovať imunitu voči vírusom, kvasinkám a baktériám, a tiež znižovať alergické reakcie.

Ak na začiatku ochorenia zvýšime dostatočne príjem vitamínu C, s najväčšou pravdepodobnosťou si telo s infekciou poradí. Vitamín C je ako „palivo“ pre bunky imunitného systému a práve v čase choroby ho míňajú na svoju aktivitu v oveľa väčšom množstve. V čase zdravia im ho stačí podstatne menej, nakoľko ich aktivita je minimálna.

Úskalia vstrebávania vitamínu C

Vitamín C je rozpustný vo vode a po jeho užití ústami (perorálne) prestupuje z čreva do krvi pomocou tzv. aktívnych prenášačov len obmedzené množstvo vitamínu C (cca 200 mg), zvyšný vitamín C sa z tela vylúči. Avšak jeho nadbytočné nevstrebané množstvo môže podráždiť sliznicu čreva a spôsobiť aj hnačku. Keďže pri infekčných ochoreniach, pri hojení rán, pri zvýšenej psychickej a fyzickej námahe a oxidačnom strese, sa potreba vitamínu C v tele niekoľkonásobne zvyšuje, je potrebné ho do organizmu dodávať vo zvýšenej miere. Ako to zabezpečiť?

Lipozomálny vitamín C prináša riešenie

Lipozomálna technológia predstavuje moderný spôsob spracovania účinných látok a ich cielenú distribúciu do organizmu. Lipozómy pozostávajú z mikroguľôčok s tukovým (fosfolipidovým) dvoj-vrstvovým obalom, ktoré sú vo vnútri naplnené účinnou látkou, napr. vitamínom C. Lipozómový obal zabezpečuje ochranu účinnej látky pred jej predčasným znehodnotením v čreve, optimálne vstrebávanie z čreva do lymfy (nie sú potrebné aktívne prenášače), a následne do krvi, kde zabezpečuje aj postupné uvoľňovanie účinnej látky (12 h) do všetkých tkanív.

Oproti bežným formám tabletiek alebo kapsúl, dosahuje lipozomálny vitamín C v prípravku LIPO-C-ASKOR výrazne vyšších hladín v krvi, a preto dokáže lepšie zabezpečiť protiinfekčné a antioxidačné procesy v organizme.

Literatúra: 1) Susan Ritter, MD, PhD, Gailen D. Marshall, Jr.., MD, PhD, Vitamin C Effect on Immune System: Study presented at the 60th Anniversary Meeting of the American Academy of Allergy, Asthma and immunology, 2005.